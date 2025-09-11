محافظ أسيوط يشهد إطلاق مبادرة "فرحتهم بشنطتهم" لتوزيع 2000 حقيبة مدرسية على الأطفال الأولى بالرعاية

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فعاليات تسليم عدد من الحقائب المدرسية للأطفال الأولى بالرعاية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار مبادرة "رحلة قطار – فرحتهم بشنطتهم"، والتي تتضمن توزيع 2000 حقيبة مدرسية بالتعاون مع مؤسسة " اسمعونا فيه أمل "، وتنظيم وحدة التنمية الاقتصادية "اتحاد بشبابها" بوزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بأسيوط، وتأتي المبادرة تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، وتهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

حضر الفعالية التي أقيمت بديوان عام المحافظة كل من المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسة أسمعونا ومكتبة مصر العامة، ومسئولي خدمة المواطنين بالمحافظة.

أهمية المشاركة المجتمعية كشريك رئيسي للأجهزة التنفيذية

وخلال كلمته، قدم محافظ أسيوط التهنئة بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، مثمنًا جهود القائمين على المبادرة وما تعكسه من وعي بأهمية المشاركة المجتمعية كشريك رئيسي للأجهزة التنفيذية في تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمع.

مساندة الأسر الأولى بالرعاية والأطفال الأيتام

وأكد المحافظ دعمه الكامل لمبادرات المجتمع المدني الرامية إلى مساندة الأسر الأولى بالرعاية والأطفال الأيتام في مختلف المناسبات، مشددًا على أن هذه الجهود تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزز مبدأ التكافل الاجتماعي، وتتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الإنسان المصري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر، إلى أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على تكثيف جهودها في تقديم الدعم الاجتماعي لجميع الفئات المستحقة خاصة الأيتام والأسر الأولى بالرعاية التي تحتاج إلى الدعم من خلال مختلف البرامج الاجتماعية والخدمية بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم، وتوفير حياة كريمة لهم.