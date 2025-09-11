قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية عيد الفلاح .. ويطلق مبادرة "المليون طائر".. مسابقة لاختيار أعلى إنتاجية وأفضل محصول .. إنشاء مدرسة زراعية بمركز الفتح

محافظ أسيوط يشهد احتفالية عيد الفلاح
محافظ أسيوط يشهد احتفالية عيد الفلاح
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين للفلاح، الذي نظمته مديرية الزراعة بالتعاون مع الاتحاد التعاوني للجمعيات الزراعية بمقر المديرية، إحياءًا لذكرى صدور أول قانون للإصلاح الزراعي عام 1952، وذلك بحضور قيادات تنفيذية وزراعية، وعدد من الفلاحين والمزارعين وأعضاء الجمعيات التعاونية.

شارك في الفعاليات كل من المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والدكتور عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب أيمن اليماني رئيس قطاع البنك الزراعي المصري، وحسين عبد المعطي نقيب الفلاحين، ومحمد عبدالمحسن صالح رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية المركزية بأسيوط وعضو الاتحاد التعاوني المركزي بالقاهرة، والدكتور محمد حفظي مدير مركز البحوث الزراعية بعرب العوامر، والمهندس حمدي خليل مدير الإرشاد الزراعي وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية.

 دعم القطاع الزراعي وتوسيع الرقعة الزراعية

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمات ترحيب، ثم ألقى محافظ أسيوط كلمته ناقلاً تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي للفلاحين بمناسبة عيدهم، مؤكداً أن "عيد الفلاح هو عيد لكل المصريين"، مشيداً بجهود الدولة في دعم القطاع الزراعي وتوسيع الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.

إطلاق مسابقة لاختيار أعلى إنتاجية وأفضل محصول

وخلال كلمته، أعلن محافظ أسيوط عن إطلاق مسابقة لاختيار أعلى إنتاجية وأفضل محصول على مستوى قرى ومراكز المحافظة، بهدف تشجيع الفلاحين على التميز ورفع مستوى الإنتاج الزراعي، كما دعا المزارعين إلى التوسع في استخدام الميكنة ونظم الري الحديث، للحفاظ على خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى دور أسيوط في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح، وتميزها في إنتاج وتصدير الرمان.

وكشف المحافظ عن مباحثاته مع مسئولي شركة "أبو قير للأسمدة" لإنشاء مصنع بالمحافظة لتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة، إلى جانب الاتفاق مع مسئولي شركة حلوان للأسمدة لإنشاء مراكز للتجميع والتعبئة، مؤكدًا أهمية دور الإرشاد الزراعي في توعية الفلاحين، لافتاً إلى الجهود المبذولة في مواجهة حرق المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف وأسمدة عضوية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى الاتفاق مع البنك الزراعي المصري على تنفيذ برامج تدريبية للفلاحين، وإنشاء مدرسة زراعية بمركز الفتح مزودة بصوب زراعية، مع تخصيص حصة للإرشاد الزراعي داخل المدارس الفنية الزراعية، بما يسهم في تأهيل جيل جديد من المزارعين المدربين على أحدث الأساليب.

الإعلان عن مبادرة "المليون طائر" لإحياء بيت الفلاح

واختتم اللواء هشام أبو النصر كلمته بالإعلان عن مبادرة "المليون طائر" لإحياء بيت الفلاح من خلال إنشاء أبراج للحمام ومزارع للبط والأوز والدواجن ومناحل العسل، مع تكليف الإرشاد الزراعي بتدريب المزارعين على هذه الأنشطة وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة.

من جانبه، أكد محمد عبدالمحسن صالح، رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية بأسيوط، أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالفلاح فضلًا عن تطوير الريف المصري ودعم الزراعات التعاقدية والمحاصيل الاستراتيجية والإنتاج الحيواني، مشيراً إلى أهمية تجميع الحيازات الزراعية وتعميم منظومة "كارت الفلاح".

كما أوضح الدكتور عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن المحافظة تشهد جهوداً لتطوير التكتلات الزراعية في مجالات النباتات العطرية والرمان وتربية النحل والدواجن، موجهاً الشكر للمحافظ على دعمه المتواصل للفلاحين.

وعلى هامش الاحتفال، تفقد المحافظ معرض المنتجات الزراعية الذي ضم الرمان الطازج والمصنعات الغذائية من الرمان والطماطم المجففة، إضافة إلى مستلزمات الإنتاج والمخصبات الزراعية بأسعار مدعمة.

أسيوط مديرية الزراعة الاتحاد التعاوني للجمعيات الزراعية الفلاحين المزارعين القطاع الزراعي الرقعة الزراعية أعلى إنتاجية الأسمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

"صدى البلد" ينشر بنود الوثيقة الرسمية للائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية

مجلس النواب

سؤال في النواب لزيادة مزايا كارت الفلاح والاستفادة من الزراعات التكنولوجية الحديثة

فادي خفاجة

بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل.. فادي خفاجة يواجه هذه العقوبة بالقانون

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد