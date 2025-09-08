قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلاً مدارس بتخفيضات تصل إلى 40 %

إيهاب عمر

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معرض "أهلاً مدارس" المقام بميدان الشهيد أحمد جلال (المنفذ سابقًا)، بحي شرق مدينة أسيوط الذي تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة، لتوفير مستلزمات العام الدراسي الجديد من ملابس وأدوات مدرسية وحقائب وأحذية، بأسعار مخفضة تصل إلى 40% على مختلف المعروضات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وخاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

حضر الافتتاح الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعيون إبراهيم رئيس حي شرق، وممدوح جبر رئيس حي غرب، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ومسؤولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

 توفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة

حيث تفقد محافظ أسيوط أجنحة المعرض التي تضم أدوات مدرسية وملابس وأحذية وأدوات مكتبية ووسائل تعليمية، مؤكداً حرص الدولة على توفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسوق بنسب من 25 إلى 40% مشيدًا بالإقبال الكبير من الأهالي على الشراء، ووجه بمد فترة عمل المعرض بعد انتهاء مدته الرسمية لاستمرار الاستفادة من التخفيضات، كما أجرى حوارًا مباشرًا مع المواطنين استمع خلاله إلى آرائهم حول الأسعار ونوعية المنتجات المعروضة، حيث أكدوا رضاهم الكبير عن التخفيضات وتنوع المعروضات، معربين عن سعادتهم بتوفير المعرض احتياجات أبنائهم بأسعار مناسبة مقارنة بما هو متوافر بالأسواق.

الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بفتح معارض "أهلاً مدارس" بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة طوال فترة عمل المعرض، مع ضخ كميات إضافية من السلع لضمان تلبية جميع الطلبات.

وأضاف المحافظ أن هذه المعارض تجسد حرص المحافظة على دعم المواطن بشكل عملي وملموس، مشيرًا إلى أن التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية يسهم في خلق منافسة حقيقية بالأسواق تؤدي إلى خفض الأسعار وتحسين مستوى الخدمة، مؤكدًا أن المواطن سيظل في صدارة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

من جانبه أشار المحاسب عمرو أبوالعيون إلى أن الغرفة التجارية تحرص على تنظيم معرض أهلاً مدارس بشكل سنوي لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين منوهًا إلى المعرض يضم تشكيلة واسعة وبجودة عالية وتخفيضات تصل إلى 40% لتناسب جميع الفئات.

