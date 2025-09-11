قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إماراتي ضد إسرائيل: استفزازات نتنياهو ضد قطر عدوان على المنظومة الخليجية
رئيس الوزراء: منتدى رجال الأعمال المصري التونسي بداية لفتح أبواب جديدة أمام القطاع الخاص
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس ليصل إلى مليار دولار خلال عامين
حماس تنعى نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر
حماس: الهجوم الإسرائيلي على مكتبنا في الدوحة جريمة مكتملة الأركان
حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعلان حرب
الغندور يكشف مفاجأة مجلس حسين لبيب: لا يحق له إقالة فيريرا
700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن
توقيع 8 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية بالقاهرة
أمير قطر يتقدم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة | شاهد
محافظ أسوان يشارك طلاب أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل التخرج
أول رد لنادي تشيلسي على التهم المنسوبة إليه من الاتحاد الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تعليم أسيوط: لقاءات مستمرة للتعريف بنظام البكالوريا قبل بدء العام الدراسى

لقاءات مستمرة للتعريف بنظام البكالوريا بأسيوط
لقاءات مستمرة للتعريف بنظام البكالوريا بأسيوط
إيهاب عمر

قال محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، إنه تم تكثيف اللقاءات التعريفية بنظام البكالوريا الجديد واهم مميزاته والفرق بينه وبين نظام الثانوية القديم، بجميع مدارس المحافظة الثانوية والخاصة تحت إشراف مديرى الادارات التعليمية ،ومديرى التعليم الثانوى ، لإيضاح الحقائق والرد على الشائعات وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

لقاءات مستمرة للتعريف بنظام البكالوريا 


حيث نظمت إدارة أسيوط التعليمية برئاسة طارق الدسوقى مدير الادارة وبحضور أحمد حسين وكيل ادارة اسيوط التعليمية وعاطف محمد عمر مدير ادارة التعليم الثانوى بالمديرية والدكتور أميمة كامل مدير مرحلة التعليم الثانوى بالمديرية ،وسها حسين مدير مدرسة الخديجة يوسف الثانوية بنات ،لقاءات تعريفيا مكبرا بقاعة الاجتماعات بمدرسة الخديجة يوسف الثانوية بنات بأسيوط للتعريف بنظام البكالوريا الجديد ، كما نظمت ادارة الغنايم التعليمية برئاسة عصمت حميد حسن مدير الادارة وعاطف أحمد عبد العال وكيل الادارة ، عدة فعاليات للتوعية بنظام البكالوريا المصرية الجديد ببعض المدارس الثانوية وشرح لاهم مميزاته والفرق بينه وبين النظام القديم .


وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، على دعمه الكامل ومشاركته فى الفعاليات والندوات التعريفية بنظام البكالوريا الجديد والتى يجرى تنظيمها بإدارات ومدارس المحافظة ، لشرح نظام البكالوريا الجديد بمشاركة مديرى الادارات التعليمية و وكلاء الادارات ومديرى التعليم الثانوى تحت رعاية ودعم الوزير اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ،لافتاً إلى أن اللقاءات تتناولت شرح ونشر التفاصيل الخاصة بالكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للمسارات المختلفة في نظامي البكالوريا الجديد والثانوية العامة والرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور لإتاحة صورة واضحة للطلاب وأولياء الأمور عن الخيارات التعليمية المستقبلية بما يمنح الطلاب وأولياء الأمور الوقت الكافي للتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة لمساراتهم التعليمية ، لافتا إلى أن نظام البكالوريا الجديد يساهم فى تلبية احتياجات الطلاب بالمرحلة الثانوية والقضاء على سلبيات النظام الحالى بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ويوفر نظام البكالوريا للطلاب فرص امتحانية متعددة أما نظام الثانوية العامة يوفر للطلاب فرصة امتحانية واحدة فى كل مادة دراسية بالإضافة إلى  امتحان الدور الثانى بنصف الدرجة ولايجوز قانونا للطالب التحويل من نظام الثانوية العامة لنظام شهادة البكالوريا المصرية أو العكس فى حال اختيار نظام بعينه .

وزارة التربية والتعليم نظام البكالوريا نظام الثانوية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى البكالوريا الثانوية العامة تعليم أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

حسام غالي

لاعب الزمالك السابق يعلق على تصريحات حسام غالي بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

وزير الشباب والرياضة

صبحي يتابع عملية التطوير بمراكز الشباب بمحافظات الجمهورية

حسام غالي

الأهلي خيره علينا.. رد مثير من أسامة حسني على تصريحات حسام غالي

بالصور

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

أعراض جرثومة المعدة عند النساء والرجال

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد