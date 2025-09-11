تعليم أسيوط: لقاءات مستمرة للتعريف بنظام البكالوريا قبل بدء العام الدراسى

قال محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، إنه تم تكثيف اللقاءات التعريفية بنظام البكالوريا الجديد واهم مميزاته والفرق بينه وبين نظام الثانوية القديم، بجميع مدارس المحافظة الثانوية والخاصة تحت إشراف مديرى الادارات التعليمية ،ومديرى التعليم الثانوى ، لإيضاح الحقائق والرد على الشائعات وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

لقاءات مستمرة للتعريف بنظام البكالوريا



حيث نظمت إدارة أسيوط التعليمية برئاسة طارق الدسوقى مدير الادارة وبحضور أحمد حسين وكيل ادارة اسيوط التعليمية وعاطف محمد عمر مدير ادارة التعليم الثانوى بالمديرية والدكتور أميمة كامل مدير مرحلة التعليم الثانوى بالمديرية ،وسها حسين مدير مدرسة الخديجة يوسف الثانوية بنات ،لقاءات تعريفيا مكبرا بقاعة الاجتماعات بمدرسة الخديجة يوسف الثانوية بنات بأسيوط للتعريف بنظام البكالوريا الجديد ، كما نظمت ادارة الغنايم التعليمية برئاسة عصمت حميد حسن مدير الادارة وعاطف أحمد عبد العال وكيل الادارة ، عدة فعاليات للتوعية بنظام البكالوريا المصرية الجديد ببعض المدارس الثانوية وشرح لاهم مميزاته والفرق بينه وبين النظام القديم .



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، على دعمه الكامل ومشاركته فى الفعاليات والندوات التعريفية بنظام البكالوريا الجديد والتى يجرى تنظيمها بإدارات ومدارس المحافظة ، لشرح نظام البكالوريا الجديد بمشاركة مديرى الادارات التعليمية و وكلاء الادارات ومديرى التعليم الثانوى تحت رعاية ودعم الوزير اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ،لافتاً إلى أن اللقاءات تتناولت شرح ونشر التفاصيل الخاصة بالكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للمسارات المختلفة في نظامي البكالوريا الجديد والثانوية العامة والرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور لإتاحة صورة واضحة للطلاب وأولياء الأمور عن الخيارات التعليمية المستقبلية بما يمنح الطلاب وأولياء الأمور الوقت الكافي للتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة لمساراتهم التعليمية ، لافتا إلى أن نظام البكالوريا الجديد يساهم فى تلبية احتياجات الطلاب بالمرحلة الثانوية والقضاء على سلبيات النظام الحالى بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ويوفر نظام البكالوريا للطلاب فرص امتحانية متعددة أما نظام الثانوية العامة يوفر للطلاب فرصة امتحانية واحدة فى كل مادة دراسية بالإضافة إلى امتحان الدور الثانى بنصف الدرجة ولايجوز قانونا للطالب التحويل من نظام الثانوية العامة لنظام شهادة البكالوريا المصرية أو العكس فى حال اختيار نظام بعينه .