انطلاق برنامج تدريب الشباب حول ريادة الأعمال والشمول المالي بقرى مركز القوصية بأسيوط

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق برنامج تدريبي موسع للشباب حول ريادة الأعمال والشمول المالي، ينفذ بقرى مركز القوصية خلال الفترة من 8 حتى 21 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وبالشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

ويأتي البرنامج في ضوء رؤية الدولة بهدف تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

تدريب 1000 شاب وفتاة ضمن مبادرة "مستقبل شبابنا يهمنا"

وأوضح محافظ أسيوط أن وحدة السكان بالمحافظة، بقيادة الدكتورة نسرين محروس، تتولى تنفيذ التدريبات بقرى المركز، مستهدفة 1000 شاب وشابة من الفئة العمرية (21–45 عامًا)، ضمن مبادرة "مستقبل شبابنا يهمنا"، إحدى المبادرات التي تطلقها وحدة السكان بالمحافظة للمساهمة في تعزيز الخدمات المجتمعية ورفع الوعي ودعم جهود التنمية المستدامة.

وقال إن الفعاليات تعقد بقرى: “مير، المنشأة الكبرى، بني قرة، فزارة، النزالي، المنشأة الصغرى، رزقة الدير المحرق، بلوط، القصير، بني هلال”، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز القوصية برئاسة أحمد عبد الحكيم.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن البرنامج يتضمن محاور متعددة، من بينها: تقديم خدمات بنكية مجانية للمتدربين، وتوعيتهم ببرامج التمويل المتاحة مثل برنامج مشروعك، وصندوق التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها، بالإضافة إلى تدريبهم على إعداد دراسات الجدوى وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعرف على احتياجات السوق وآليات تنفيذ المشروعات.

وأكد المحافظ أن الهدف من البرنامج هو تحفيز الشباب على خوض تجربة ريادة الأعمال والعمل الحر، وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بالمحافظة.