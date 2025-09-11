قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
سارة الزعفراني: زيارتي إلى مصر خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون
انطلاق برنامج تدريب الشباب حول ريادة الأعمال والشمول المالي بقرى مركز القوصية بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق برنامج تدريبي موسع للشباب حول ريادة الأعمال والشمول المالي، ينفذ بقرى مركز القوصية خلال الفترة من 8 حتى 21 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وبالشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

ويأتي البرنامج في ضوء رؤية الدولة بهدف تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

تدريب 1000 شاب وفتاة ضمن مبادرة "مستقبل شبابنا يهمنا"

وأوضح محافظ أسيوط أن وحدة السكان بالمحافظة، بقيادة الدكتورة نسرين محروس، تتولى تنفيذ التدريبات بقرى المركز، مستهدفة 1000 شاب وشابة من الفئة العمرية (21–45 عامًا)، ضمن مبادرة "مستقبل شبابنا يهمنا"، إحدى المبادرات التي تطلقها وحدة السكان بالمحافظة للمساهمة في تعزيز الخدمات المجتمعية ورفع الوعي ودعم جهود التنمية المستدامة.

وقال إن الفعاليات تعقد بقرى: “مير، المنشأة الكبرى، بني قرة، فزارة، النزالي، المنشأة الصغرى، رزقة الدير المحرق، بلوط، القصير، بني هلال”، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز القوصية برئاسة أحمد عبد الحكيم.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن البرنامج يتضمن محاور متعددة، من بينها: تقديم خدمات بنكية مجانية للمتدربين، وتوعيتهم ببرامج التمويل المتاحة مثل برنامج مشروعك، وصندوق التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها، بالإضافة إلى تدريبهم على إعداد دراسات الجدوى وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعرف على احتياجات السوق وآليات تنفيذ المشروعات.

وأكد المحافظ أن الهدف من البرنامج هو تحفيز الشباب على خوض تجربة ريادة الأعمال والعمل الحر، وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بالمحافظة.

أسيوط ريادة الأعمال ريادة الأعمال والشمول المالي مركز القوصية مؤسسة صناع الخير المبادرة الرئاسية حياة كريمة برنامج مشروعك صندوق التنمية المحلية

