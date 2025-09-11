محافظ أسيوط: ضبط دقيق مدعم قبل تسريبه للسوق السوداء وتحرير 273 محضرًا

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، فضلًا عن تحرير 273 محضرًا متنوعًا خلال حملات تموينية شملت مختلف المراكز والأحياء، في إطار الجهود المبذولة للرقابة على الأسواق وردع المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

ردع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، وبمشاركة مباحث التموين برئاسة المقدم محمد رشوان الزيدي، ووكيله المقدم أحمد عبد الكريم، استهدفت المخابز البلدية والسياحية والافرنجية، والمحلات التجارية والأسواق والمخازن، إضافة إلى مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي"، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والتأكد من صلاحية السلع المطروحة وردع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع.

ضبط 15 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تسريبه

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 15 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تسريبه، وضبط سلع غذائية ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية، فضلًا عن رصد مخالفات بأحد منافذ "جمعيتي" لتصرفه في كميات كبيرة من السلع التموينية (1498 كجم سكر، 1368 زجاجة زيت، 1772 كيس مكرونة) كما تم ضبط 2 أسطوانة بوتاجاز صغيرة لاستخدامها في غير الغرض المخصص، وتحرير 4 محاضر لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي، ومحضر غلق لتاجر تمويني، و4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، إضافة إلى محضرين لإدارة منشآت بدون ترخيص، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم.

وفي مجال المخابز، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 243 محضرًا شملت مخالفات نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وسوء النظافة وعدم وجود لوحة بيانات، إلى جانب محاضر غلق بالأقفال الحديدية وتوقف جزئي عن العمل، وغياب الموازين، والتصرف في كميات من الدقيق، وكذلك عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة والدورية على جميع القطاعات التموينية والأسواق لضمان حماية حقوق المواطنين والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو الاستغلال التجاري.