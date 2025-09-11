قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
سارة الزعفراني: زيارتي إلى مصر خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون
محافظات

محافظ أسيوط: ضبط دقيق مدعم قبل تسريبه للسوق السوداء وتحرير 273 محضرًا

حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، فضلًا عن تحرير 273 محضرًا متنوعًا خلال حملات تموينية شملت مختلف المراكز والأحياء، في إطار الجهود المبذولة للرقابة على الأسواق وردع المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

ردع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، وبمشاركة مباحث التموين برئاسة المقدم محمد رشوان الزيدي، ووكيله المقدم أحمد عبد الكريم، استهدفت المخابز البلدية والسياحية والافرنجية، والمحلات التجارية والأسواق والمخازن، إضافة إلى مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي"، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والتأكد من صلاحية السلع المطروحة وردع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع.

 ضبط 15 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تسريبه

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 15 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تسريبه، وضبط سلع غذائية ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية، فضلًا عن رصد مخالفات بأحد منافذ "جمعيتي" لتصرفه في كميات كبيرة من السلع التموينية (1498 كجم سكر، 1368 زجاجة زيت، 1772 كيس مكرونة) كما تم ضبط 2 أسطوانة بوتاجاز صغيرة لاستخدامها في غير الغرض المخصص، وتحرير 4 محاضر لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي، ومحضر غلق لتاجر تمويني، و4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، إضافة إلى محضرين لإدارة منشآت بدون ترخيص، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم.

وفي مجال المخابز، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 243 محضرًا شملت مخالفات نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وسوء النظافة وعدم وجود لوحة بيانات، إلى جانب محاضر غلق بالأقفال الحديدية وتوقف جزئي عن العمل، وغياب الموازين، والتصرف في كميات من الدقيق، وكذلك عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة والدورية على جميع القطاعات التموينية والأسواق لضمان حماية حقوق المواطنين والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو الاستغلال التجاري.

أسيوط الأجهزة التنفيذية الدقيق البلدي المدعم السوق السوداء حملات تموينية مديرية التموين والتجارة الداخلية صلاحية السلع

