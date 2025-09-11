قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح مسجد "الديب حسين" بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 7 ملايين جنيه

بالمشاركة المجتمعية .. محافظ أسيوط يفتتح مسجد " الديب حسين" بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 7 ملايين جنيه
بالمشاركة المجتمعية .. محافظ أسيوط يفتتح مسجد " الديب حسين" بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 7 ملايين جنيه
إيهاب عمر

افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مسجد الديب حسين بمركز أبنوب بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد التي أُجريت على مساحة 500 متر مربع وبتكلفة بلغت نحو 7 ملايين جنيه.

وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير وإعمار بيوت الله وتهيئتها مادياً وفكرياً وروحياً لتكون منارات للعبادة والتثقيف الديني.

شهد الافتتاح حضور الدكتور علي عيد خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمركز وقيادات مؤسسة "إكرام للتنمية والأعمال الخيرية" المتبرعة للمسجد، من بينهم الدكتور إسلام أمين مؤسس المؤسسة، والدكتور كارم الفقي رئيس مجلس الإدارة، ومحمد مجدي نائب رئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى الدكتور محمود هيكل المستشار الديني، ومحمود أحمد المدير التنفيذي، وعبدالله حلمي مدير المشروعات، والمهندس محمود عصام مهندس المشروعات، وهبة سيد مدير فرع أسيوط.

مراكز للإشعاع الديني والثقافي

وقام محافظ أسيوط بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقص الشريط إيذاناً بافتتاح المسجد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في تجديد المساجد القائمة وإنشاء أخرى جديدة بما يوفر بيئة إيمانية مناسبة للمصلين ويعزز من دورها كمراكز للإشعاع الديني والثقافي.

وخلال كلمته، هنأ المحافظ أهالي أبنوب بهذا الصرح الديني الجديد، ناقلاً لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهنئته بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، معربًا عن سعادته بمشاركة الأهالي فرحتهم بافتتاح المسجد، الذي يمثل نموذجاً رائداً للمشاركة المجتمعية، موجهًا الشكر للقائمين على إحلال وتجديد المسجد مثمناً جهودهم في دعم مشروعات خدمية واجتماعية تعود بالنفع على المواطنين وتعكس روح التعاون بين الدولة والمجتمع المدني.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المسجد لا يقتصر دوره على إقامة الشعائر الدينية فقط، بل يضم مصلى للسيدات وداراً لتحفيظ القرآن الكريم، ما يجعله مركزاً متكاملاً للعبادة ونشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز القيم الإنسانية مؤكدًا أن بيوت الله ستظل منارات هداية وتوعية تسهم في ترسيخ قيم المحبة والتسامح بين أبناء المجتمع.

أسيوط مسجد الديب حسين مركز أبنوب إعمار بيوت الله التثقيف الديني وزارة الأوقاف إكرام للتنمية والأعمال الخيرية المستشار الديني تحفيظ القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الهيئة القومية

"سلامة الغذاء" و"الموانئ البرية والجافة" يتفقان على تعزيز التعاون لتيسير حركة تجارة الأغذية

وزير المالية شريف الكيلاني

المالية تبحث مع سفير سنغافورة سبل تعزيز التعاون ودعم استثمارات مجتمع الأعمال السنغافوري في مصر

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

المشاط: حجم الصادرات المصرية إلى تونس 434.5 مليون دولار خلال 2024

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد