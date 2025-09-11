محافظ أسيوط يفتتح مسجد "الديب حسين" بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 7 ملايين جنيه

افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مسجد الديب حسين بمركز أبنوب بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد التي أُجريت على مساحة 500 متر مربع وبتكلفة بلغت نحو 7 ملايين جنيه.

وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير وإعمار بيوت الله وتهيئتها مادياً وفكرياً وروحياً لتكون منارات للعبادة والتثقيف الديني.

شهد الافتتاح حضور الدكتور علي عيد خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمركز وقيادات مؤسسة "إكرام للتنمية والأعمال الخيرية" المتبرعة للمسجد، من بينهم الدكتور إسلام أمين مؤسس المؤسسة، والدكتور كارم الفقي رئيس مجلس الإدارة، ومحمد مجدي نائب رئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى الدكتور محمود هيكل المستشار الديني، ومحمود أحمد المدير التنفيذي، وعبدالله حلمي مدير المشروعات، والمهندس محمود عصام مهندس المشروعات، وهبة سيد مدير فرع أسيوط.

مراكز للإشعاع الديني والثقافي

وقام محافظ أسيوط بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقص الشريط إيذاناً بافتتاح المسجد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في تجديد المساجد القائمة وإنشاء أخرى جديدة بما يوفر بيئة إيمانية مناسبة للمصلين ويعزز من دورها كمراكز للإشعاع الديني والثقافي.

وخلال كلمته، هنأ المحافظ أهالي أبنوب بهذا الصرح الديني الجديد، ناقلاً لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهنئته بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، معربًا عن سعادته بمشاركة الأهالي فرحتهم بافتتاح المسجد، الذي يمثل نموذجاً رائداً للمشاركة المجتمعية، موجهًا الشكر للقائمين على إحلال وتجديد المسجد مثمناً جهودهم في دعم مشروعات خدمية واجتماعية تعود بالنفع على المواطنين وتعكس روح التعاون بين الدولة والمجتمع المدني.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المسجد لا يقتصر دوره على إقامة الشعائر الدينية فقط، بل يضم مصلى للسيدات وداراً لتحفيظ القرآن الكريم، ما يجعله مركزاً متكاملاً للعبادة ونشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز القيم الإنسانية مؤكدًا أن بيوت الله ستظل منارات هداية وتوعية تسهم في ترسيخ قيم المحبة والتسامح بين أبناء المجتمع.