قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رئيس جامعة أسيوط يترأس لجنة اختيار عميد كلية الفنون الجميلة

رئيس جامعة أسيوط يتراس لجنة اختيار عميد كلية الفنون الجميلة
رئيس جامعة أسيوط يتراس لجنة اختيار عميد كلية الفنون الجميلة
إيهاب عمر

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اجتماع لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الفنون الجميلة، والذي خُصص لإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين.

وذلك في إطار حرص الجامعة على تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في اختيار القيادات الأكاديمية، بما يعزز المنظومة الإدارية ويحقق أهداف الجامعة في التطوير والتميز.

وضمت اللجنة عددًا من أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وخارجها، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، وعضوية كل من الدكتور محمد عبد العظيم طلب، وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة أسيوط، ونائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور صالح عبد المعطي – جامعة الأقصر، والدكتور منصور إبراهيم عبد الهادي المنسي، الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط.

دراسة السير الذاتية للمتقدمين

 وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد المنشاوي أن اللجنة التزمت بالتقييم الموضوعي، حيث قامت بدراسة السير الذاتية للمتقدمين ومناقشة خططهم المستقبلية لتطوير الكلية، إلى جانب تقييم رؤاهم في دعم العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع. وأوضح أن الجامعة تسعى لاختيار قيادات تمتلك رؤية استراتيجية قادرة على الابتكار وتحقيق التميز المؤسسي ودفع عجلة التطوير بمختلف الكليات.

واستمعت اللجنة، عقب مراجعة الملفات، إلى عروض ومقترحات المرشحين حول خططهم لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري داخل الكلية، بما يشمل الجوانب التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وشملت القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الفنون الجميلة، كلا من: الدكتور محمد حلمي المرسي الحفناوي، الأستاذ بقسم العمارة والقائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة سحر بطرس نجيب بطرس، الأستاذ بقسم التصوير ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أسيوط جامعة أسيوط كلية الفنون الجميلة القيادات الأكاديمية أهداف الجامعة أخبار أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد