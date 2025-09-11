رئيس جامعة أسيوط يترأس لجنة اختيار عميد كلية الفنون الجميلة

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اجتماع لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الفنون الجميلة، والذي خُصص لإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين.

وذلك في إطار حرص الجامعة على تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في اختيار القيادات الأكاديمية، بما يعزز المنظومة الإدارية ويحقق أهداف الجامعة في التطوير والتميز.

وضمت اللجنة عددًا من أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وخارجها، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، وعضوية كل من الدكتور محمد عبد العظيم طلب، وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة أسيوط، ونائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور صالح عبد المعطي – جامعة الأقصر، والدكتور منصور إبراهيم عبد الهادي المنسي، الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط.

دراسة السير الذاتية للمتقدمين

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد المنشاوي أن اللجنة التزمت بالتقييم الموضوعي، حيث قامت بدراسة السير الذاتية للمتقدمين ومناقشة خططهم المستقبلية لتطوير الكلية، إلى جانب تقييم رؤاهم في دعم العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع. وأوضح أن الجامعة تسعى لاختيار قيادات تمتلك رؤية استراتيجية قادرة على الابتكار وتحقيق التميز المؤسسي ودفع عجلة التطوير بمختلف الكليات.

واستمعت اللجنة، عقب مراجعة الملفات، إلى عروض ومقترحات المرشحين حول خططهم لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري داخل الكلية، بما يشمل الجوانب التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وشملت القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الفنون الجميلة، كلا من: الدكتور محمد حلمي المرسي الحفناوي، الأستاذ بقسم العمارة والقائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة سحر بطرس نجيب بطرس، الأستاذ بقسم التصوير ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.