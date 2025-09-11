محافظ أسيوط: إزالة 15 تعديا واسترداد 90 فدانًا أملاك دولة ضمن الموجة الـ27

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ 15 حالة إزالة لتعديات على أراضٍ زراعية واسترداد 90 فدانًا أملاك دولة في نطاق 9 مراكز إدارية (أبنوب، الفتح، ديروط، الغنايم، القوصية، أسيوط، ساحل سليم، صدفا، منفلوط)، إضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط، وذلك ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ27 للإزالات، التي تستهدف مواجهة البناء المخالف واسترداد حقوق الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء.

إزالة 15 حالة تعدٍ واسترداد 90 فدانًا أملاك دولة

وأوضح المحافظ، في بيان، أن الإزالات شملت مساحات بلغت 770 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، إلى جانب 90 فدانًا وقيراطًا و12 سهمًا من الأراضي الزراعية، تم تنفيذها باستخدام معدات الوحدات المحلية وبالتنسيق مع جهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية.

وقال المحافظ إن الحملات أسفرت عن إزالة حالة واحدة في كل من مراكز “الفتح، ديروط، الغنايم، القوصية، منفلوط، ساحل سليم، صدفا” وحي غرب مدينة أسيوط، مقابل 4 حالات بمركز أبنوب، و3 حالات بمركز أسيوط.

وتنوعت الإزالات بين تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الإصلاح الزراعي وحرم النيل، إضافة إلى مخالفات رصدتها المتغيرات المكانية.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن المرحلة الثانية من الموجة الـ27 للإزالات مستمرة خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر الجاري، عقب انتهاء المرحلة الأولى التي نفذت من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق جميع المخالفين.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل البلاغات على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).