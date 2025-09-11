وكيل تعليم أسيوط يفتتح معرض ختام مركز تنمية قدرات الاقتصاد المنزلى

أفتتح محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، اليوم الخميس ، المعرض الختامى لمركز تنمية قدرات الاقتصاد المنزلى الصيفى والذى نظمه توجيه الاقتصاد المنزلى بالتعاون مع إدارة أسيوط التعليمية بمقر مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بحى شرق .

بإشراف سيد الشريف مديرعام الشؤون التنفيذية بالمديرية وبحضور طارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية واحمد حسين وكيل إدارة أسيوط التعليمية وأسماء شريت موجه عام الاقتصاد المنزلى بالمديرية ود جيهان محمد طه موجه اول الاقتصاد المنزلى بإدارة اسيوط التعليمية وأعضاء مجلس أمناء المدرسة وسهير عثمان مديرة المدرسة ،وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بأسيوط .

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط يفتتح معرض ختام مركز تنمية قدرات الاقتصاد المنزلى



حيث بدأت فعاليات الاحتفال باستقبال وكيل الوزارة وجميع الحضور بعرض لكورال الاطفال بالمدرسة وعرض لبعض الفقرات الفنية ترحيبا بالضيوف .

ثم افتتح وكيل الوزارة المعرض متفقدا أقسامه التى تضم الاشغال الفنية والمنتجات التى قام بتصنيعها الطالبات تحت إشراف المعلمات والموجهات وضمت المشغولات اليدوية والمفروشات والأعمال الفنية واللوحات واشغال التريكو والخيوط والتى تدل على مهارة الطالبات وتميزهن فى تلك الاشغال .



وأشاد وكيل الوزارة بالأعمال والمشغولات اليدوية والفنية التى شاركت بها الطالبات بالمعرض مقدما لهن الشكر والتقدير على مجهوداتهن وحثهن على المشاركة فى المعارض المختلفة التى تنظمها المديرية والمحافظة بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات مشيرا إلى الدعم المقدم من اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط لتنمية مواهب الطلاب وفتح معارض لهم وإشراكهم فى كافة الفعاليات التى تنظمها المحافظة وفتح أسواق جديدة لهم فضلا عن المبادرات التنموية التى يجرى تنفيذها ضمن توجيهات القيادة السياسية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تستهدف قرى الريف المصرى .