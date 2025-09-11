وزير الشباب يعين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نادي أسيوط الرياضي

اعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط عن تعيين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نادي اسيوط الرياضي خلال الفترة المقبلة .

تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شئون نادي أسيوط الرياضي

واكدت مديرية الشباب والرياضية باسيوط في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

انه في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على استقرار الكيانات الرياضية وحسن إدارة شئونها الإدارية والمالية والفنية،أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم (1193) لسنة 2025، بتعيين لجنة مؤقتة لتسيير شئون نادي أسيوط الرياضي خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت المديرية في بيانها أن اللجنة تتشكل من المدير التنفيذي للنادي،

المدير المالي،مدير النشاط الرياضي وتتولى إدارة وتسيير جميع شئون النادي حتى أقرب جمعية عمومية.

كما تلتزم اللجنة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في أقرب وقت ممكن، بعد مخاطبة الجهة الإدارية المختصة، واستكمال إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم (171) لسنة 2025، تمهيدًا لعقد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي.

وقد كُلِّفت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بالإشراف على تنفيذ القرار ومتابعة سير العمل بالنادي، بوصفها الجهة الإدارية المختصة.

و أكد أحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أن هذا القرار لم يأتِ إلا حرصًا من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على الحفاظ على نادي أسيوط الرياضي كأحد الكيانات الرياضية الرئيسية في صعيد مصر، وانعكاسًا للرؤية الوطنية الخالصة للواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط الداعمة للحركة الرياضية بالمحافظة.

إنهاء العلاقة الإيجارية للنادي



جاء ذلك على خلفية استقالة مجلس إدارة النادي بعد حكم محكمة النقض الأخير، والذي قضى بإنهاء العلاقة الإيجارية للنادي لصالح محافظة أسيوط



وكان اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، التقى أعضاء مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي وأعضاء الجمعية العمومية،

وأكد المحافظ خلال اللقاء، أن المحافظة حريصة على تنفيذ أحكام القضاء بكل احترام وفي إطار القانون، دون أن يكون لذلك أي تأثير سلبي على استقرار النادي أو استمرار أنشطته المتنوعة، مشددًا على أن "لا مساس بحقوق أحد"، وأن مصلحة الأعضاء والعاملين تأتي في مقدمة الأولويات.

كما أشار إلى أن الدولة، بتوجيهات القيادة السياسية، تضع دعم الشباب والرياضة في صدارة اهتماماتها، مؤكدًا التزام المحافظة بالحفاظ على الكيانات الرياضية التاريخية، ومنها نادي أسيوط الرياضي، بما يمثله من قيمة مجتمعية ورمز للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الأندية تمثل مراكز إشعاع حضاري وتنموي، وأن نادي أسيوط سيواصل أداء رسالته كمنبر حيوي يحتضن أبناء المحافظة ويعزز طاقاتهم ومهاراتهم.