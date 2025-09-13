قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
محافظات

محافظ أسيوط: ضبط لحوم فاسدة وتحرير 219 محضرًا خلال حملات تموينية| صور

إيهاب عمر

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 219 محضرًا متنوعًا خلال حملات تموينية مكثفة شملت مختلف المراكز والأحياء، وذلك في إطار خطة الدولة للرقابة على الأسواق وضبط المنظومة التموينية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

حملات تموينية غعلى الأسواق 

وأكد محافظ أسيوط أن الحملات نُفذت بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، ومباحث التموين برئاسة المقدم محمد رشوان الزيدي، واستهدفت المخابز البلدية والسياحية والافرنجية، إلى جانب المحلات التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي"، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع.

ضبط 265 كيلو من اللحوم والكبدة والأسماك الفاسدة

وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 265 كيلو من اللحوم والكبدة والأسماك الفاسدة، وكميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى 3240 عبوة مثلجات مجهولة المصدر، و108 زجاجات مشروبات غازية مجهولة المصدر، فضلاً عن 15 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء، و10 أجولة سكر تمويني، و28 جوال دقيق فاخر بدون فواتير، و5 أجولة أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة، كما تم تحرير 7 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر، ومحضر غلق مستودع بوتاجاز، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، ومحضرين لمزاولة نشاط بدون ترخيص، و23 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أنه تم تحرير 171 محضرًا شملت مخالفات نقص الوزن والمواصفات، وسوء النظافة، وغياب لوحة البيانات، والغلق بالأقفال الحديدية، والتوقف الجزئي عن العمل، وعدم وجود ميزان، والتصرف في حصص الدقيق، إلى جانب عدم تسليم بونات الصرف للمواطنين.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية عبر غرفة العمليات المركزية بالمحافظة التي تعمل على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (114)، أو الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).

أسيوط اللحوم غير الصالحة حملات تموينية المنظومة التموينية مديرية التموين والتجارة الداخلية مباحث التموين المخابز البلدية المحلات التجارية مستودعات البوتاجاز محطات الوقود جمعيتي

