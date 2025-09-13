قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
محافظ أسيوط يتفقد أعمال فتح محور مروري جديد بمنطقة سيد
إيهاب عمر

أجرى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التمهيد والتسوية لفتح محور مروري جديد بمنطقة سيد بجوار الجدارية بمدخل مدينة أسيوط الشمالي على الطريق الدائري، والذي يأتي ضمن سلسلة من المشروعات التي تستهدف فتح شرايين مرورية جديدة وتحقيق سيولة في حركة التنقل داخل المدينة، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية ودعم خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

خدمة أهالي المنطقة وربطها بالمحاور الحيوية

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية منهم ممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول المراحل التنفيذية للمشروع، واطلع على نسب الإنجاز وأهميته في خدمة أهالي المنطقة وربطها بالمحاور الحيوية المجاورة.

 تقليل الكثافات المرورية وتيسير وصول المواطنين إلى مقار عملهم

وأوضح محافظ أسيوط أن الشارع الجديد سيمثل إضافة استراتيجية لشبكة الطرق الداخلية، إذ يربط منطقة سيد مباشرة بالطريق الزراعي مرورًا بالجدارية على الدائري، وهو ما من شأنه تقليل الكثافات المرورية وتيسير وصول المواطنين إلى مقار عملهم ومنازلهم بسهولة ويسر، بعيدًا عن معاناة الطرق الطويلة والازدحام المستمر.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن هذه الخطوة تعكس رؤية شاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية، مشيرًا إلى أن المحافظة ماضية في تنفيذ مشروعات مشابهة بمختلف القطاعات بالتوازي مع تعزيز الشراكة بين الأجهزة التنفيذية ومختلف القطاعات.

وشدد المحافظ على أن ما يتم إنجازه اليوم هو ثمرة لتوجيهات القيادة السياسية الحريصة على تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، لافتًا إلى أن خطة المحافظة تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، سواء من خلال تحسين شبكات الطرق أو عبر تطوير قطاعات الخدمات الأساسية.

أسيوط محور مروري مدينة أسيوط الطريق الدائري أخبار أسيوط أخبار المحافظات

