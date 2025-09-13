محافظ أسيوط يتفقد أعمال فتح محور مروري جديد بمنطقة سيد

أجرى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التمهيد والتسوية لفتح محور مروري جديد بمنطقة سيد بجوار الجدارية بمدخل مدينة أسيوط الشمالي على الطريق الدائري، والذي يأتي ضمن سلسلة من المشروعات التي تستهدف فتح شرايين مرورية جديدة وتحقيق سيولة في حركة التنقل داخل المدينة، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية ودعم خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

خدمة أهالي المنطقة وربطها بالمحاور الحيوية

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية منهم ممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول المراحل التنفيذية للمشروع، واطلع على نسب الإنجاز وأهميته في خدمة أهالي المنطقة وربطها بالمحاور الحيوية المجاورة.

تقليل الكثافات المرورية وتيسير وصول المواطنين إلى مقار عملهم

وأوضح محافظ أسيوط أن الشارع الجديد سيمثل إضافة استراتيجية لشبكة الطرق الداخلية، إذ يربط منطقة سيد مباشرة بالطريق الزراعي مرورًا بالجدارية على الدائري، وهو ما من شأنه تقليل الكثافات المرورية وتيسير وصول المواطنين إلى مقار عملهم ومنازلهم بسهولة ويسر، بعيدًا عن معاناة الطرق الطويلة والازدحام المستمر.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن هذه الخطوة تعكس رؤية شاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية، مشيرًا إلى أن المحافظة ماضية في تنفيذ مشروعات مشابهة بمختلف القطاعات بالتوازي مع تعزيز الشراكة بين الأجهزة التنفيذية ومختلف القطاعات.

وشدد المحافظ على أن ما يتم إنجازه اليوم هو ثمرة لتوجيهات القيادة السياسية الحريصة على تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، لافتًا إلى أن خطة المحافظة تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، سواء من خلال تحسين شبكات الطرق أو عبر تطوير قطاعات الخدمات الأساسية.