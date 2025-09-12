قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
126 حالة تعاطٍ للمخدرات.. ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
أيمن عاشور يلتقي قيادات مؤسسة STINT لتدويل التعليم
جدل واسع حول صورة روبن نيفيش وأرملة ديوجو جوتا.. القصة الكاملة
النور في وجوههم.. تكريم 1200 حافظ للقرآن الكريم بكفر غطاطي في الهرم
تفاصيل نظام امتحانات طلاب البكالوريا المصرية .. قرار عاجل من وزير التعليم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد السيدة نفيسة
الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة
بحجة السفر للعمل بالخارج.. سقوط أصحاب 6 شركات بتهمة النصب
عقار مائل جديد بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من المحافظة
آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير
غلق قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير .. ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: حملة نظافة في نفق الزهراء ومحيط مديرية التنظيم والإدارة

حملة نظافة مكبرة في نفق الزهراء
حملة نظافة مكبرة في نفق الزهراء
إيهاب عمر

شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على ضرورة تنفيذ حملات نظافة شاملة ودورية في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية وبشرية، وعلى رأسها نفق الزهراء للمشاة الرابط بين حي شرق وحي غرب أسيوط أسفل خطوط السكة الحديد. 

توفير بيئة آمنة ونظيفة

ويعد هذا النفق شريانًا يوميًا لآلاف المواطنين، ما يستدعي توفير بيئة آمنة ونظيفة تليق بأهالي المحافظة وتخفف عنهم معاناة التنقل.

رفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة المتراكمة

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة التي أطلقتها الوحدة المحلية لحي شرق برئاسة أبو العيون إبراهيم، استهدفت رفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة المتراكمة داخل النفق لتسهيل حركة العبور وضمان سلاسة الانتقال بين الجانبين، كما شملت الأعمال إزالة التراكمات خلف مديرية التنظيم والإدارة، ونقلها بعيدًا عن المناطق السكنية حفاظًا على الصحة العامة، وقد شارك في الحملة نواب رئيس الحي، ومسئولو الإشغالات والنظافة، إلى جانب فرق العمل الميدانية.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه يتابع وبشكل مستمر أعمال النظافة والتجميل والإنارة في الشوارع والميادين الرئيسية، باعتبارها واجهة حضارية للمحافظة ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي متسقة مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التي تضع في أولوياتها تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية بما يواكب الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

وأضاف المحافظ أن هذه الحملات لا تقتصر على رفع المخلفات فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والمرافق العامة، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية عامل أساسي في نجاح جهود الدولة لإعادة الوجه الحضاري للمدن.

أسيوط حملات نظافة كثافة مرورية نفق الزهراء السكة الحديد القمامة المتراكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

محمود الخطيب

غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

ترشيحاتنا

مكافحة الادمان

تخريج 100 متعافي جديد صندوق مكافحة الإدمان بالبحر الأحمر

الأعلاف

الزراعة: ضبط 59 طن أعلاف مجهولة المصدر وإضافات غير صالحة في 3 محافظات

زيارة وفد الأطباء لمحافظة سوهاج

ماذا فعل نقيب أطباء مصر في سوهاج؟.. تفاصيل الجولة

بالصور

آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير

سيارة جيب
سيارة جيب
سيارة جيب

فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

لا أحد يريد شرائها.. أودي تلغي إنتاج أحدث سياراتها الكهربائية

آودي
آودي
آودي

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد