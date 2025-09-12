محافظ أسيوط: حملة نظافة في نفق الزهراء ومحيط مديرية التنظيم والإدارة

شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على ضرورة تنفيذ حملات نظافة شاملة ودورية في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية وبشرية، وعلى رأسها نفق الزهراء للمشاة الرابط بين حي شرق وحي غرب أسيوط أسفل خطوط السكة الحديد.

توفير بيئة آمنة ونظيفة

ويعد هذا النفق شريانًا يوميًا لآلاف المواطنين، ما يستدعي توفير بيئة آمنة ونظيفة تليق بأهالي المحافظة وتخفف عنهم معاناة التنقل.

رفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة المتراكمة

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة التي أطلقتها الوحدة المحلية لحي شرق برئاسة أبو العيون إبراهيم، استهدفت رفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة المتراكمة داخل النفق لتسهيل حركة العبور وضمان سلاسة الانتقال بين الجانبين، كما شملت الأعمال إزالة التراكمات خلف مديرية التنظيم والإدارة، ونقلها بعيدًا عن المناطق السكنية حفاظًا على الصحة العامة، وقد شارك في الحملة نواب رئيس الحي، ومسئولو الإشغالات والنظافة، إلى جانب فرق العمل الميدانية.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه يتابع وبشكل مستمر أعمال النظافة والتجميل والإنارة في الشوارع والميادين الرئيسية، باعتبارها واجهة حضارية للمحافظة ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي متسقة مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التي تضع في أولوياتها تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية بما يواكب الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

وأضاف المحافظ أن هذه الحملات لا تقتصر على رفع المخلفات فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والمرافق العامة، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية عامل أساسي في نجاح جهود الدولة لإعادة الوجه الحضاري للمدن.