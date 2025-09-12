قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
126 حالة تعاطٍ للمخدرات.. ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
أيمن عاشور يلتقي قيادات مؤسسة STINT لتدويل التعليم
جدل واسع حول صورة روبين نيفيش وأرملة ديوجو جوتا.. القصة الكاملة
النور في وجوههم.. تكريم 1200 حافظ للقرآن الكريم بكفر غطاطي في الهرم
تفاصيل نظام امتحانات طلاب البكالوريا المصرية .. قرار عاجل من وزير التعليم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد السيدة نفيسة
الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة
بحجة السفر للعمل بالخارج.. سقوط أصحاب 6 شركات بتهمة النصب
عقار مائل جديد بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من المحافظة
آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير
غلق قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير .. ما السبب؟
نائب محافظ أسيوط يشهد ختام الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود"
إيهاب عمر

أناب اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، نائبه الدكتور مينا عماد، لحضور فعاليات ختام أعمال الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالمحافظة، في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة، بما يواكب رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

حضر الفعاليات الدكتور أحمد جمال، مدير البرنامج التدريبي بالأكاديمية الوطنية للتدريب بأسيوط ومنسق البرنامج بالمحافظة.

تمكينهن من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار وتعزيز التنمية المجتمعية

وأوضح المحافظ أن البرنامج التدريبي نفذ خلال الفترة من 24 أغسطس حتى 11 سبتمبر 2025، واستفادت منه نخبة من السيدات من مختلف القطاعات، بهدف صقل وتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية، وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار وتعزيز التنمية المجتمعية، وذلك في إطار مبادرة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة".

تمكين المرأة وإعدادها لتولي مواقع مؤثرة

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أهمية التدريب المستمر ورفع القدرات لمواكبة متطلبات العصر، والتعرف على أسس الإدارة الحديثة ومهارات القيادة الناجحة، مؤكداً أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة وإعدادها لتولي مواقع مؤثرة في منظومة العمل الوطني، دعماً لمسيرة التنمية الحقيقية على أرض الواقع.

كما توجه المحافظ بالشكر إلى الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، على دعمهم لتنفيذ البرنامج بمحافظة أسيوط، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في تطوير قدرات السيدات والعاملين بمختلف المجالات، وتأهيلهم للمناصب القيادية.

وفي ختام اللقاء، قام نائب المحافظ بتسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي للمتدربات، مؤكداً أن المحافظة بقيادة اللواء هشام أبو النصر تضع على عاتقها تمكين الشباب والمرأة وصقل مهاراتهم بالتعاون مع مختلف الجهات، باعتبارهم ثروة بشرية واستثماراً حقيقياً مشيدًا بالدور الرائد للأكاديمية الوطنية للتدريب والبرامج المتميزة التي تقدمها في إعداد وتأهيل الكوادر الشابة، موضحاً اعتزازه بالانتماء إليها كونه أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الأمر الذي يجعله أكثر انحيازاً ودعماً لرسالتها في بناء جيل قادر على القيادة وصناعة مستقبل أفضل.

فيما عبرت المتدربات المشاركات عن سعادتهن بالمشاركة في البرنامج، والتقطن الصور التذكارية، متمنيات استمرار مثل هذه المبادرات المثمرة.

