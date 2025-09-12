نائب محافظ أسيوط يشهد ختام الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود"

أناب اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، نائبه الدكتور مينا عماد، لحضور فعاليات ختام أعمال الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالمحافظة، في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة، بما يواكب رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

حضر الفعاليات الدكتور أحمد جمال، مدير البرنامج التدريبي بالأكاديمية الوطنية للتدريب بأسيوط ومنسق البرنامج بالمحافظة.

تمكينهن من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار وتعزيز التنمية المجتمعية

وأوضح المحافظ أن البرنامج التدريبي نفذ خلال الفترة من 24 أغسطس حتى 11 سبتمبر 2025، واستفادت منه نخبة من السيدات من مختلف القطاعات، بهدف صقل وتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية، وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار وتعزيز التنمية المجتمعية، وذلك في إطار مبادرة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة".

تمكين المرأة وإعدادها لتولي مواقع مؤثرة

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أهمية التدريب المستمر ورفع القدرات لمواكبة متطلبات العصر، والتعرف على أسس الإدارة الحديثة ومهارات القيادة الناجحة، مؤكداً أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة وإعدادها لتولي مواقع مؤثرة في منظومة العمل الوطني، دعماً لمسيرة التنمية الحقيقية على أرض الواقع.

كما توجه المحافظ بالشكر إلى الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، على دعمهم لتنفيذ البرنامج بمحافظة أسيوط، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في تطوير قدرات السيدات والعاملين بمختلف المجالات، وتأهيلهم للمناصب القيادية.

وفي ختام اللقاء، قام نائب المحافظ بتسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي للمتدربات، مؤكداً أن المحافظة بقيادة اللواء هشام أبو النصر تضع على عاتقها تمكين الشباب والمرأة وصقل مهاراتهم بالتعاون مع مختلف الجهات، باعتبارهم ثروة بشرية واستثماراً حقيقياً مشيدًا بالدور الرائد للأكاديمية الوطنية للتدريب والبرامج المتميزة التي تقدمها في إعداد وتأهيل الكوادر الشابة، موضحاً اعتزازه بالانتماء إليها كونه أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الأمر الذي يجعله أكثر انحيازاً ودعماً لرسالتها في بناء جيل قادر على القيادة وصناعة مستقبل أفضل.

فيما عبرت المتدربات المشاركات عن سعادتهن بالمشاركة في البرنامج، والتقطن الصور التذكارية، متمنيات استمرار مثل هذه المبادرات المثمرة.