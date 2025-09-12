أسيوط.. توزيع 300 حقيبة مدرسية للأسر الأولى بالرعاية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، احتفالية توزيع 300 حقيبة مدرسية متكاملة تضم أدوات مكتبية ولوازم دراسية، على الأطفال من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، في خطوة تعكس البعد الإنساني والتنموي للمحافظة، وتأتي هذه المبادرة في إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي 2025/2026، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم. أقيمت الاحتفالية بحضور  عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، الذين أكدوا جميعًا أن مثل هذه المبادرات تمثل رسالة أمل حقيقية للطلاب غير القادرين. 

تبني مبادرات مجتمعية تعزز من تكافؤ الفرص التعليمية

وفي كلمته، أكد محافظ أسيوط على أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بالأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير الدعم المباشر وتبني مبادرات مجتمعية تعزز من تكافؤ الفرص التعليمية. 

وأوضح أن تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني هو حجر الزاوية في تمكين تلك الأسر اجتماعيًا واقتصاديًا، بما يضمن لأبنائها مستقبلًا أفضل.

 كما أشاد اللواء هشام أبوالنصر بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في دعم التعليم، معتبرًا أن ما يقدمونه من دعم مادي ومعنوي يساعد في رفع الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة ويمنح أبناءها فرصة حقيقية للاستمرار في مسيرتهم التعليمية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المجتمع بأسره. 

وفي ختام الفعالية، وزع المحافظ الحقائب بنفسه على مجموعة من الطلاب والطالبات المستهدفين، الذين جرى اختيارهم بعناية من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، وسط أجواء امتزجت فيها البهجة بالتفاؤل. كما حرص على التقاط الصور التذكارية معهم، في مشهد عكس مدى حرص القيادة المحلية على ملامسة احتياجات المواطنين البسطاء والوقوف إلى جانبهم في بداية عام دراسي جديد.

