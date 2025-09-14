نقلة نوعية لدعم الاستثمار.. محافظ أسيوط: مركز الخدمات المميز يجسد توجه الدولة نحو التحول الرقمي

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن مركز الخدمات المتكاملة المميز بالغرفة التجارية يعد الأول من نوعه في صعيد مصر ويمثل نقلة نوعية في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام رجال الأعمال والتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك أساسي في التنمية.

جاء ذلك خلال جولة لتفقد المركز يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عمرو أبوالعيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعيون إبراهيم رئيس حي شرق، وممدوح جبر رئيس حي غرب، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ومسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة حيث يضم المركز 14 شباك خدمة لتقديم كافة الخدمات عبر منظومة "الشباك الواحد".

تحديث آليات العمل الحكومي

وأوضح محافظ أسيوط أن المركز النموذجي يجسد توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث آليات العمل الحكومي، حيث يجمع تحت سقف واحد خدمات الغرفة التجارية والسجل التجاري والضرائب والتأمينات، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين ويضمن تقديم خدمة مميزة وسريعة.

تشجيع الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى حرص المحافظة على توفير بيئة عمل جاذبة تقوم على الشفافية وسرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات، لأن ذلك يساهم في تشجيع الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المحلي.

من جانبه، أوضح رئيس الغرفة التجارية بأسيوط أن المركز المتميز يأتي تتويجًا لجهود الغرفة في دعم أعضائها، مشيرًا إلى أن الهدف هو تقديم خدمات متطورة وميكنة الإجراءات بما يواكب خطة الدولة في التحول الرقمي وتيسير التعاملات التجارية.