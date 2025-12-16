قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الغندور يكشف عن حكام البطولات القادمة.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن حكام البطولات القادمة.

بطولات الدولية

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطي في نهائي كأس الانتركونتيننتال

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم الثنائي المصري أمين عمر ومحمود أبو الرجال ضمن طاقم حكام المباراة النهائية لكأس الانتركونتيننتال التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي مساء الأربعاء على ملعب أحمد بن علي.

الطاقم يقوده الأمريكي صاحب الأصول المغربية إسماعيل الفتح ومعه أمين عمر حكماً رابعاً ومحمود أبو الرجال حكماً مساعداً احتياطياً".

محمد صلاح: اختيارات منتخب مصر لم تكن موفقة.. وأداء كأس العرب محبط

وكان قد أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن الاختيارات الفنية لمنتخب مصر خلال الأعوام الماضية لم تكن على المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن نتائج منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب أصابته بحالة من الحزن.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك: "من يتحدث كثيرًا لا يحقق نتائج جيدة، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لتراجع نتائج المنتخبات الوطنية خلال الفترات الماضية، وفي النهاية منتخب مصر هو المتضرر دائمًا، خاصة في ظل عدم محاسبة المقصرين في عملهم".

وأضاف نجم الزمالك السابق:
"الأجيال المميزة مثل 2006 و2008 و2010 لن تتكرر مرة أخرى في الكرة المصرية، وما ظهر من لاعبي منتخب مصر في كأس العرب يؤكد غياب الرغبة والطموح، مع وجود مبررات جاهزة دائمًا بعد كل خسارة".

وتطرق محمد صلاح للحديث عن نادي الزمالك، مؤكدًا أن أحمد عبد الرؤوف تولى قيادة الفريق في وقت صعب مليء بالأزمات، مشددًا على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى دعم فني ومعنوي كبير.

واختتم تصريحاته قائلًا: "بطولة كأس عاصمة مصر تمثل فرصة جيدة لتجهيز اللاعبين، ومعالجة السلبيات الفنية داخل الزمالك، والوقوف على مستويات جميع العناصر قبل المرحلة المقبلة".

