أحمد سعد يهدي محمد صلاح أغنية فخر العرب المصري ..فيديو

أهدى النجم أحمد سعد أغنية فخر العرب المصري دعم وتشجيع إلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، تعبيرًا عن تقديره لما يقدمه من مستويات مميزة وإنجازات رفعت اسم الكرة المصرية والعربية على الساحة العالمية.

وتحمل الأغنية كلمات تمجد مسيرة محمد صلاح، حيث تصفه بـ«النسر في السما» و«الفرعون المصري»، في إشارة إلى طموحه الدائم وإصراره على تحقيق النجاح، كما تؤكد الكلمات مكانته كنموذج مشرف لابن البلد الأصيل بما يتمتع به من تواضع وأخلاق، جعلاه مصدر فخر للمصريين والعرب.

وتبرز الأغنية مدى ارتباط الجماهير بمحمد صلاح، معتبرة أن حبه محفور في القلوب، وأن وجوده يمنح الأمل والإلهام، خاصة مع ما يجسده من قوة وصلابة وعزيمة لم تنكسر، ليظل اسمه محفورًا في تاريخ كرة القدم كأحد أبرز النجوم في العصر الحديث.

وتأتي هذه الأغنية في إطار موجة من الدعم الجماهيري والفني التي يحظى بها محمد صلاح، تأكيدًا على مكانته الكبيرة وتأثيره الإيجابي داخل وخارج المستطيل الأخضر.

https://www.instagram.com/reel/DSaTkmGjJwn/?igsh=OW84cjh0YW04d2Zw

وتقول كلمات الأغنية: نسر في السما مكانه باصص دايما قدامه، بإيديه ماسك أحلامه ده الفرعون المصري، الناس واخدينه مثال ابن البلد الاصلي، طيبة تواضع وجمال فخر العرب المصري، موصلاح موصلاح حبك محفور في قلبنا، موصلاح موصلاح فخر الدنيا دى مننا، مو صلاح بوجوده احنا يابختنا، موصلاح قصة بتدينا أمل صلب ولا عمره اتكسر، في التاريخ اسمه اتحفر فرعون وده المختصر.