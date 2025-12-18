قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
ترتيب هدافي كأس العرب بعد ثنائية علي علوان في مرمى المغرب
تراجع أشهر سعر عيار ذهب مساء اليوم 18-12-2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
تحطم طائرة أمريكية بولاية كارولاينا الشمالية ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص
عبد الرازق حمد الله يسجل هدف التعادل 2-2 للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
نصب على المواطنين.. القبض على دجال بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد سعد يهدي محمد صلاح أغنية فخر العرب المصري ..فيديو

أحمد سعد و محمد صلاح
أحمد سعد و محمد صلاح
أوركيد سامي

أهدى النجم أحمد سعد أغنية فخر العرب المصري دعم وتشجيع إلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، تعبيرًا عن تقديره لما يقدمه من مستويات مميزة وإنجازات رفعت اسم الكرة المصرية والعربية على الساحة العالمية.

وتحمل الأغنية كلمات تمجد مسيرة محمد صلاح، حيث تصفه بـ«النسر في السما» و«الفرعون المصري»، في إشارة إلى طموحه الدائم وإصراره على تحقيق النجاح، كما تؤكد الكلمات مكانته كنموذج مشرف لابن البلد الأصيل بما يتمتع به من تواضع وأخلاق، جعلاه مصدر فخر للمصريين والعرب.

وتبرز الأغنية مدى ارتباط الجماهير بمحمد صلاح، معتبرة أن حبه محفور في القلوب، وأن وجوده يمنح الأمل والإلهام، خاصة مع ما يجسده من قوة وصلابة وعزيمة لم تنكسر، ليظل اسمه محفورًا في تاريخ كرة القدم كأحد أبرز النجوم في العصر الحديث.

وتأتي هذه الأغنية في إطار موجة من الدعم الجماهيري والفني التي يحظى بها محمد صلاح، تأكيدًا على مكانته الكبيرة وتأثيره الإيجابي داخل وخارج المستطيل الأخضر.

https://www.instagram.com/reel/DSaTkmGjJwn/?igsh=OW84cjh0YW04d2Zw

وتقول كلمات الأغنية: نسر في السما مكانه باصص دايما قدامه، بإيديه ماسك أحلامه ده الفرعون المصري، الناس واخدينه مثال ابن البلد الاصلي، طيبة تواضع وجمال فخر العرب المصري، موصلاح موصلاح حبك محفور في قلبنا، موصلاح موصلاح فخر الدنيا دى مننا، مو صلاح بوجوده احنا يابختنا، موصلاح قصة بتدينا أمل صلب ولا عمره اتكسر، في التاريخ اسمه اتحفر فرعون وده المختصر.

