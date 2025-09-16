قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

نقيب المهندسين يلتقي رئيس جامعة أسيوط ويوجه رسالة لأبناء المهنة

زيارة نقيب المهندسين لجامعة أسيوط
زيارة نقيب المهندسين لجامعة أسيوط
الديب أبوعلي

استقبلال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، يرافقه المهندس الهيثم عبد الحميد رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، وذلك بحضور وفد نقابي.

تأتي الزيارة في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون ودعم التواصل مع المؤسسات الأكاديمية.

وفي هذا السياق، قام المهندس طارق النبراوي والوفد المرافق له، بجولة تفقدية شملت كلية الفنون الجميلة وكلية الهندسة، والتقى بإدارات الكليتين، واستمع إلى عرض حول أبرز أنشطتهما العلمية والبحثية، وما تقدمانه من برامج تهدف إلى إعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل.

وأكد المهندس طارق النبراوي - خلال اللقاء أهمية مد جسور التعاون بين نقابة المهندسين وجامعة أسيوط، والعمل المشترك للارتقاء بالمستوى المهني والعملي للمهندس المصري؛ بما يسهم في صقل مهارات الطلاب والخريجين، ويعزز فرصهم في الانخراط بسوق العمل الهندسي، مشددًا على أن النقابة تسعى دائمًا لأن تكون داعمًا لشباب المهندسين منذ بداية مشوارهم العلمي.

من جانبه، ثمّن الدكتور أحمد المنشاوي الدور الوطني لنقابة المهندسين وما تقوم به من جهود لرفع شأن المهنة وخدمة أعضائها، مؤكدًا أن الجامعة ترحب بكافة أوجه التعاون التي تعود بالنفع على العملية التعليمية، وترتقي بالمهندس المصري كعنصر فاعل في مسيرة التنمية.

طارق النبراوي نقيب المهندسين نقابة المهندسين جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط

