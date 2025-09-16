إزالة 12 مكمار فحم في حملة مكبرة بمركز ساحل سليم بأسيوط | صور

تمكنت حملة مكبرة من رئاسة مركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط بالاشتراك مع جهاز شئون البيئة ومركز شرطة ساحل سليم وقوات الأمن المركزي، اليوم الثلاثاء، من إزالة 12 " مكمار فحم" بـ 3 قرى .



ترأس الحملة عبد اللطيف عبد المنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وضمت كلا من أحمد عبد الغني رزق و رأفت سعد نصيف و محمد علي توفيق و محمود السيد أحمد مفتشو جهاز شئون البيئة ونواب رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وضباط مركز الشرطة و قوات الأمن المركزي.

إزالة 12 مكمار فحم في حملة مكبرة بمركز ساحل سليم



وتمكنت الحملة من إزالة 12 مكمار فحم بقرى عرب مطير و الغريب و الجمسه وتم التحفظ على الأخشاب والمعدات بمجلس مدينة ساحل سليم .



وجرى تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

https://www.youtube.com/shorts/SZQhGbzxCvQ