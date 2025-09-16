قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
مدبولي : نستهدف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي
مدبولي : نستهدف خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
ناسا تثير الجدل باكتشافات جديدة حول الحياة على المريخ .. ماذا وجد العلماء؟
مدبولي : المستثمرون يطالبون باستدامة الطاقة والغاز الطبيعي
لا كاميرات مراقبة والجرد أظهر السرقة | مصادر تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل اختفاء سوار متحف التحرير
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
مدبولي: التضخم انخفض لـ 12% .. ونجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

إزالة 12 مكمار فحم في حملة مكبرة بمركز ساحل سليم بأسيوط | صور

إيهاب عمر

تمكنت حملة مكبرة من رئاسة مركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط بالاشتراك مع جهاز شئون البيئة ومركز شرطة ساحل سليم وقوات الأمن المركزي، اليوم الثلاثاء، من إزالة 12 " مكمار فحم" بـ 3 قرى .


ترأس الحملة عبد اللطيف عبد المنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وضمت كلا من أحمد عبد الغني رزق و رأفت سعد نصيف و محمد علي توفيق و محمود السيد أحمد مفتشو جهاز شئون البيئة ونواب رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وضباط مركز الشرطة و قوات الأمن المركزي.

إزالة 12 مكمار فحم في حملة مكبرة بمركز ساحل سليم 


وتمكنت الحملة من إزالة 12 مكمار فحم بقرى عرب مطير و الغريب و الجمسه وتم التحفظ على الأخشاب والمعدات بمجلس مدينة ساحل سليم .


وجرى تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

https://www.youtube.com/shorts/SZQhGbzxCvQ

