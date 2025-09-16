بسبب ماس كهربائي.. اندلاع حريق في سيارة بأسيوط

اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، في سيارة بمدينة ديروط في أسيوط دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في سيارة أثناء انتظارها باحد شوارع المدينة .

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في سيارة متوقفة بأحد الشوارع الفرعية بسبب ماس كهربائي من البطارية دون وقوع خسائر بشرية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق، تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة.