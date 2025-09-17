تعليم أسيوط: تسكين المعلمين الجدد والعاملين بالحصة قبل العام الدراسي

التقى محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط،موجهى عموم المواد الدراسية ومديرى المراحل والموجهين الاوائل بالادارات التعليمية ومسؤولى التوجيه المالى بالادارات التعليمية، وذلك بحضور هدى حسين مدير عام الشؤون المالية والتعليم العام بالمديرية وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية للوقوف على الجاهزية والتأكيد على الانتهاء من كافة حركات النقل والندب للمعلمين وتسكين معلمى الحصة بكافة المدارس لسد العجز حرصا على استقرار العام الدراسى الجديد .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بنهو كافة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد.

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يوجه بتسكين المعلمين الجدد والعاملين بالحصة

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، على ضرورة الانتهاء من تسكين معلمى الحصة والمعلمين المتعاقدين ضمن مسابقة ٣٠ الف معلم لضمان استقرار العملية التعليمية من اول يوم دراسى مشددا على تكثيف المتابعة الميدانية اليومية والمرور على كافة المدارس بنطاق الادارات التعليمية ، لسرعة تلافى كافة الملاحظات والاطمئنان على استكمال توزيع الكتب الدراسية على كافة المدارس الحكومية والرسمية وتنفيذ كافة القرارات الوزارية المنظمة لذلك منها عدم ربط توزيع الكتب الدراسية بالمصروفات مع المتابعة المستمرة والتنسيق مع موجهى المواد الدراسية والمتابعة لتوزيع المقاعد الجديدة والمقاعد المعاد تدويرها على المدارس لسد احتياجاتهم وتجهيز المدارس الجديدة لبدء عام دراسى منضبط وتوفير بيئة امنة محفزة للطلاب .

كما كلف وكيل الوزارة ، مسؤولى الشؤون المالية والتوجيه المالى بالمديرية والإدارات بضرورة تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم للعام الدراسى الجديد ،وكافة الكتب الدورية والقرارات الوزارية لصرف كافة مستحقات المعلمين والعاملين بالادارات والمدارس بانتظام وتوفير كافة امكانات المدارس ومستحقاتها المالية وفحص الموازنات والمشتريات والمخازن وتقديم تقارير عن أية سلبيات، واقتراح الحلول لتدارك الأخطاء وتجنب تكرارها ووضع وتطبيق برامج رقابة مالية وإدارية للتأكد من سلامة إجراءات تطبيق اللوائح والقوانين وفحص الشكاوى المتعلقة بالنواحي المالية وتقدير التوصيات اللازمة.

ولفت إلى ضرورة تنفيذ توجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ، خلال جولاته الميدانية على المدارس والتى وجه خلالها بتفعيل المشاركة المجتمعية والوحدة المنتجة بالمدارس واشراك الطلاب فى تنفيذ الانشطة المدرسية تعميقا لقيم الولاء والانتماء بالمدارس مع بدء العام الدراسى الجديد فضلا عن تطبيق لائحة الانضباط المدرسى .

وفى نهاية الاجتماع أصدر وكيل الوزارة توجيهاته للموجهين العموم ومديرى المراحل التعليمية بضرورة. الاهتمام بالأنشطة المدرسية الرياضية والثقافية والفنية والتكنولوجية وتفعيلها بصفة مستمرة تحفيزا للطلاب ولاكتشاف الموهوبين وصقل مهاراتهم .