البابا تواضروس: الخدمة تتقدم بالتكريس والتعليم والرعاية

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، حفل تكريم آخر خمس دفعات من خريجي كلية الأرشيدياكون حبيب جرجس والبابا شنودة الثالث الإكليريكية بالفيوم، وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وجاء ذلك، بحضور نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم وعدد من أحبار الكنيسة وأعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجين.

وفي كلمته، أكد قداسة البابا أن خدمة الكنيسة تتقدم بثلاثة أمور أساسية:

التكريس: سواء بتخصيص جزء من الوقت أو العمر كله. التعليم: وهو سمة أصيلة لكنيستنا التي تسلم التعليم من جيل إلى جيل، لأن المسيح هو المعلم الصالح، ما يجعل الكنيسة حية ونابضة بالحياة. الرعاية: مشيدًا برعاية نيافة الأنبا أبرآم لإيبارشية الفيوم واهتمامه بالتعليم.

واختتم الحفل بتكريم الخريجين وأعضاء هيئة التدريس.