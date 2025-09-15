قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات
الرئيس السيسي وأمير قطر يشددان على أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
بعد قليل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
التعليم تنفي نقل الطلاب من مدارسهم لإلغاء نظام "الفترة المسائية"
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لدفع غرامة 100 ألف جنيه بالقانون
استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام
تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم لصون سيادة الدوحة
الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر عقب وصوله الدوحة للمشاركة في أعمال "القمة العربية الإسلامية"
الذهب يتألق مجددًا في السوق المصرية.. وعيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يعزي أمير قطر في ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا لاون يترأس احتفال أحياء ذكرى شهداء وشهود الإيمان في القرن الحادي والعشرين

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

ترأس قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، احتفال لإحياء ذكرى شهداء، وشهود الإيمان في القرن الحادي والعشرين.

شهود الإيمان 

وكان لقاءً روحيًا مسكونيًا، جمع ممثلي الكنائس الأرثوذكسية، والكنائس الشرقية القديمة، والجماعات الكنسية، والمنظمات المسكونية، لتجديد الشكر على عطيّة الشهادة التي تواصل إنعاش الكنيسة بدمائها، حتى يومنا هذا.

وفي عظته، انطلق عظيم الأحبار من كلمات القديس بولس الرسول "وَأَمَّا مِنْ جِهَتِي، فَحَاشَا لِي أَنْ أَفْتَخِرَ إِلاَّ بِصَلِيبِ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ"، ليؤكد أن صليب المسيح هو رجاء المسيحيين، ومجد الشهداء.

وأشار الأب الأقدس إلى أنّ كثيرين من الإخوة والأخوات في عالمنا اليوم ما زالوا يحملون صليب الرب ذاته: يُضطهدون، ويُدانون، ويُقتلون من أجل إيمانهم. ومع ذلك، لا يلجؤون إلى العنف، ولا إلى سلاح القوة، بل يعانقون قوة الإنجيل الوديع، والضعيف، ليشهدوا أنّ المحبة أقوى من الموت، وأن الرجاء، وإن كان أعزل، يبقى حيًّا لا يُهزم.

واستحضر قداسة البابا شهادات حيّة مؤثرة، مثل: الأخت دوروثي ستانغ التي كرّست حياتها لخدمة الفقراء في الأمازون، وعندما واجهت قاتليها رفعت الكتاب المقدّس قائلة: "هذا هو سلاحي الوحيد"، والأب رغيد غنّي من الموصل الذي رفض حمل السلاح مفضلًا أن يكون شاهدًا على المسيح حتى النهاية.

كذلك، الأخ فرنسيس توفي الذي ضحّى بحياته من أجل السلام في جزر سليمان. هذه الأمثلة، كما قال الحبر الأعظم، تشكّل "لوحة فسيفساء عظيمة لإنجيل التطويبات"، عاشها هؤلاء الشهداء، حتى سفك الدم.

وأكد بابا الكنيسة الكاثوليكية أنّ دماء هؤلاء الشهود تظلّ نبوءة لانتصار الخير على الشرّ، وأنّ شهادتهم لا يمكن أن تُسكت أو تُمحى، بل تواصل نشر الإنجيل في عالم مطبوع بالكراهية والعنف.

وأضاف الأب الأقدس أنّ الكنيسة، في سنة اليوبيل، تريد أن تحفظ هذه الذاكرة حيّة، بالتعاون مع الكنائس، والجماعات المسيحية الأخرى، لأن "دم الشهداء هو بذرة مسيحيين جدد"، ويقرّبنا أكثر من اليوم الذي نتشارك فيه جميعًا كأس الخلاص نفسه.



واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر عظته بكلمات مؤثرة، مستشهداً بما كتبه طفل باكستاني استشهد في اعتداء على كنيسة كاثوليكية: "لنجعل العالم مكاناً أفضل"، داعيًا المؤمنين ليجعلوا هذا الحلم دافعًا لحياتهم، فيشهدوا بشجاعة لإيمانهم، ويصبحوا خميرة لسلام، وأخوّة حقيقية في عالمنا الجريح.

البابا لاوُن البابا لاوُن الرابع عشر الكنائس الأرثوذكسية الكنائس الشرقية الكنسية بابا الكنيسة الكاثوليكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

ترشيحاتنا

جولة المدارس

مدارس أسوان تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

صورة أرشيفية

4 أيام للتحقيقات.. حبس المتهم بإطلاق الأعيرة النارية في شوارع سوهاج

سكرتير عام بني سويف

حوافز إثابة.. ملفات هامة خلال الاجتماع الدوري لمحافظة بني سويف

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

اللبان
اللبان
اللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد