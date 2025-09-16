قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى يجب سجود السهو على المصلي؟.. الإفتاء توضح الحالات الواجبة
مدبولي: مخصصات الدعم لا تزال الأكبر ضمن مخصصات الموازنة
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
يوم ترفيهي وسياحي لمنتخبات بطولة أفريقيا لشباب الطائرة غدًا في مصر
تفاصيل القبض على البلوجر لي لي سليم ومدير أعمالها في نشر محتوى خادش للحياء
مدبولي: نتمنى خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تكريم خريجي خمس دفعات من إكليريكية الفيوم بيد البابا تواضروس

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم حفل تكريم آخر خمس دفعات من خريجي كلية الأرشيدياكون حبيب جرجس والبابا شنودة الثالث الإكليريكية بالفيوم، والذي أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح اليوم، بحضور نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها وعميد الكلية، وعدد من أحبار الكنيسة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأسر الخريجين.

تضمن الحفل فيلمًا وثائقيًّا عن تاريخ الكلية ومناهج التعليم فيها، إلى جانب ترتيل مجموعة من الألحان الكنيسة من قبل خورس الكلية، وعدة كلمات من بعض الحضور، وفي كلمته شكر نيافة الأنبا أبرآم قداسة البابا قائلاً: "شكرًا لقداستك على محبتك ورعايتك وحبك للتعليم، تعيش وتحافظ على أولادك في كل مكان وفي كل كنيستك، وشكرًا من أجل الكليات والمعاهد اللاهوتية المنتشرة في كل الكرازة."

التعليم والتكريس 

واختتمت الكلمات بكلمة قداسة البابا الذي حيَّا في بدايتها نيافة الأنبا أبرآم ووصفه بأنه شخص محب وخادم باذل وراعي مهتم وإيبارشيته عامرة وناجحة ومثمرة، كما شكر كل من ألقوا كلمات، وقدموا الفقرات مشيدًا بإتقان خورس الكلية لأداء الألحان.
وتناول قداسته في كلمته ثلاثة أمور تتقدم بها الخدمة في الكنيسة، وهي:
١- التكريس: سواء جزء من الوقت أو تكريس الوقت بل والعمر كله.

٢- التعليم: التعليم المصون في كنيستنا والمسلم للقديسين من جيل إلى جيل سمة من سمات كنيستنا، وهي مبنية على أن المسيح المعلم الصالح. وهو ما يكشف أن كنيستنا حية (نابضة بالحياة) وأرجو أن تنتبهوا إلى هذا المعنى.

٣- الرعاية: وأشاد قداسة البابا برعاية نيافة الأنبا أبرآم لإيبارشية الفيوم، واصفًا نيافته بأنه محب للتعليم وأمين.

ثم كَرَّمَ قداسة البابا الخريجين وأعضاء هيئة التدريس.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني كلية الأرشيدياكون حبيب جرجس الإكليريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

ترشيحاتنا

حقق منتخب مصر للناشئات لكرة اليد 2008

منتخب ناشئات اليد 2008 يفوز على بوركينا فاسو ببطولة إفريقيا

الميني فوتبول

سيدات الميني فوتبول يواصل استعداداته لخوض منافسات كأس العالم بـ أربيل

منتخب مصر للكرة الطائرة

شباب الطائرة يتأهلون للدور الثاني لبطولة أفريقيا بعد الفوز على الجزائر بثلاثية

بالصور

خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

تحت الـ100 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات سيدان في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

في العام الدراسي الجديد.. دليل الأمهات لاختيار الشنطة المثالية وغذاء صحي للأطفال

أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

المزيد