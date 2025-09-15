قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
وزير الاستثمار يستقبل الأمين العام لـ AfCFTA ويؤكد التزام القاهرة بتعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي
الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية
قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في بنها
عيد ارتفاع الصليب.. البابا لاون يدعو للتأمل في سر المحبة الإلهية

ميرنا رزق

في يوم عيد ارتفاع الصليب المقدّس، ذَكّر قداسة البابا لاوُن الرابع عشر في كلمته، قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي المؤمنين المجتمعين، بساحة القديس بطرس، أنّ الله خلّصنا من خلال معانقته للصليب، وجعل نفسه قريبًا منّا كرفيق، ومعلّم، وطبيب وصديق، حتى صار خبزًا مكسورًا في الإفخارستيا.

عيد ارتفاع الصليب 

وأوضح أنّ هذا العيد يعود إلى تقليد اكتشاف خشبة الصليب على يد القديسة هيلانة بالقدس، في القرن الرابع، وإعادة الذخيرة إلى المدينة المقدّسة على يد الإمبراطور هرقل، لكن الأهمّ من ذلك أنّ العيد يدعونا إلى التأمّل في السرّ العظيم: يسوع حوّل الصليب، أداة الموت، إلى باب للخلاص، متمّمًا أعظم فعل محبّة عرفه التاريخ.

وفي تأمّله بإنجيل اليوم، تحدّث الأب الأقدس عن لقاء يسوع بنيقوديموس، الرجل الباحث الذي "يحتاج إلى النور"، كاشفًا له أنّ "ابن الإنسان يجب أن يُرفَع لكي تكون الحياة الأبدية لكل من يؤمن به".

وكما كان شعب إسرائيل في البريّة ينجو بالنظر إلى الحيّة النحاسية، كذلك نحن اليوم مدعوّون، لكي نثبت نظرنا على المسيح المصلوب، علامة المحبّة التي تغلب الخطيئة والموت.

وقال قداسة البابا: إن محبّة الله هي أعظم من خطايانا ذاتها، لذلك فإنّ الاحتفال بعيد ارتفاع الصليب يعني أن نتذكّر المحبّة اللامتناهية التي بها اختار الله أن يخلّصنا، ونسمح لهذه المحبّة أن تغيّر حياتنا.

ودعا المؤمنين إلى الصلاة لكي، وبشفاعة مريم العذراء، ينمو فينا حبّ المسيح، ونتعلّم أن نبذل ذواتنا في سبيل بعضنا البعض، كما بذل هو نفسه من أجل الجميع. 

يوم عيد ارتفاع الصليب يوم عيد ارتفاع الصليب المقدّس قداسة البابا لاوُن قداسة البابا لاوُن الرابع عشر ساحة القديس بطرس

