لمناقشة أمور الأديرة.. البابا تواضروس يستقبل مطران القدس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الأحد، نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، ترافقه الراهبة ثيؤدورا من دير الشهيد مار جرجس للراهبات بالقدس.

متابعة الخدمه

عرض نيافته على قداسة البابا خلال اللقاء عددًا من الأمور الخاصة بالكنائس والأديرة التابعة للكرسي الأورشليمي.

وتعكس لقاءات قداسة البابا تواضروس المتواصلة مع الآباء الأساقفة حرصه الأبوي على متابعة الخدمة والرعاية في كل الإيبارشيات، بما يساهم في تعزيز العمل الكنسي المشترك وتقديم الخدمة الروحية على أكمل وجه لشعب الكنيسة.