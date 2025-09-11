قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: ضم الضفة الغربية رد مناسب على من يريد الاعتراف بفلسطين
معتدل الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025
لو عندك صداع لازم تبحث عن السبب .. تحذير عاجل من جمال شعبان
قبل بدء الدراسة .. مستشار الرئيس للصحة يوجه نصائح عاجلة للأسر .. فيديو
ارتفاع قتلى الفيضانات في جزيرة بالي الإندونيسية لـ 9 أشخاص
أواظب على صلاة الجمعة والفجر بالمسجد وباقي الصلوات في المنزل.. فما الحكم؟
عبد العاطي يتوجه إلى الدوحة لتأكيد التضامن مع قطر وبحث التصعيد الإسرائيلي
تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الـ 35 إلى غزة
وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين
الخارجية: زيارة الوزير إلى الدوحة تتناول بحث سبل التعامل مع التصعيد الإسرائيلى
اغتيال الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك .. وترامب يعقب
"حكايات الشجرة المغروسة" تصل محطتها الأخيرة.. البابا تواضروس يختتم السلسلة (12) بعظة عن "كتاب التاريخ المقدس"
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

"حكايات الشجرة المغروسة" تصل محطتها الأخيرة.. البابا تواضروس يختتم السلسلة (12) بعظة عن "كتاب التاريخ المقدس"

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق
  • البابا تواضروس يختتم سلسلة "حكايات الشجرة المغروسة" بعظة عن “كتاب التاريخ المقدس”
  • السنكسار والدفنار ومجمع القديسين محاور عظة البابا في ختام سلسلة “حكايات الشجرة المغروسة”
  • سحابة شهود تحيط بنا".. رسالة البابا تواضروس في عشية عيد النيروز

في أجواء ممتلئة بالفرح والرجاء بمناسبة عشية عيد النيروز، عيد الشهداء وبداية السنة القبطية الجديدة، قدم قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية ليختتم بها سلسلة "حكايات الشجرة المغروسة" التي استمرت عبر 12 لقاء روحي. 

وجاءت العظة هذه المرة لتضع بين أيدينا "كتاب التاريخ المقدس"، ذلك السجل الحي الذي يحفظ للكنيسة ذاكرتها الممتدة عبر سير الشهداء والقديسين وأحداثها التاريخية، ليؤكد أن الكنيسة القبطية ليست مجرد بناء أو تاريخ مكتوب، بل حياة متصلة ومتجددة في السيد المسيح.

عشية عيد النيروز 

وألقى قداسة البابا تواضروس الثانى  عظته، مساء أمس، من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وقبل العظة صلى قداسته صلوات عشية عيد النيروز، بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا مينا أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، إلى جانب الآباء كهنة الكنيسة وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية، وخورس الشمامسة، وحضور أعداد كبيرة من الشعب الذين امتلأت بهم الكنيسة.

وبعد انتهاء صلوات العشية كرّم قداسة البابا أوائل خريجي الجامعات والحاصلين على الدرجات العلمية العليا المختلفة في جميع التخصصات، في احتفالية نظمتها الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية. كما قام قداسته بتكريم الفائزين في مسابقة "اقرأ وأكسب" التي ينظمها سنويًا مركز "إيمي" للتعليم المستمر بإشراف القمص أنطونيوس فهمي.

حكايات الشجرة المغروسة

وفي عظته الختامية لسلسلة "حكايات الشجرة المغروسة"، التي استغرقت 12 حلقة، قرأ قداسة البابا جزءًا من الأصحاح الأول من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس (الأعداد ٣ - ٧)، متحدثًا عن "حكاية كتاب التاريخ المقدس"، حيث استعرض عددًا من المصادر والكتب الكنسية التي تحفظ سير القديسين وتذكاراتهم، ومنها:

١- السنكسار: كتاب التاريخ الحي الذي يُقرأ يوميًا في الكنيسة والبيوت، ليكون وسيلة فرح وربط بين الأجيال والقديسين عبر القرون.
٢- الدفنار: وهو كتاب يُقرأ بطريقة مرتلة في صلوات التسبحة.
٣- مجمع القديسين في التسبحة.
٤- مجمع القديسين في القداس، حيث تُذكر أسماء قديسين دافعوا عن الإيمان المستقيم، إلى جانب السيدة العذراء.
٥- تسمية الكنائس بأسماء القديسين أو أحداث الخلاص مثل البشارة والميلاد والتجلي.
٦- المدائح والتماجيد التي تُرتل يوميًا للقديسين.
٧- طلب شفاعتهم، فهم "سحابة شهود" تحيط بالمؤمنين وتشجعهم على حياة القداسة والإيمان.

وأشار قداسته إلى أن الأيقونات الموضوعة في الصفوف الأولى بالكنيسة هي نوافذ على الأبدية، تحمل صور القديسين الذين يرافقوننا دائمًا. كما أعطى تدريبًا عمليًا للشعب بأن يقرأ كل شخص في بيته سيرة قديس اليوم التالي، ويردد مديحًا أو تمجيدًا له طوال اليوم، ليكون رفيقًا لمسيرته اليومية.

عيد النيروز البابا تواضروس حكايات الشجرة المغروسة البابا تواضروس الثاني الكنيسة الكنيسة القبطية

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

أرشيفية

مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية

رئيس الوزراء

الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أذكار الصباح مكتوبة

أذكار الصباح مكتوبة .. حصن نفسك الآن

شيخ الأزهر يستقبل رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث سبل التعاون لدعم ورعاية الأطفال والنشء

شيخ الأزهر يستقبل رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث سبل التعاون

الدكتور علي جمعة

علي جمعة : سائر الأمم تلاعبت بتراث أنبيائها إلا أمة النبي

بالصور

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

تتخطى الـ 300 ألف جنيها.. عبير صبري تلفت الانتباه بإطلالة مبهرة

بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة
بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة
بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

