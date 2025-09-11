"حكايات الشجرة المغروسة" تصل محطتها الأخيرة.. البابا تواضروس يختتم السلسلة (12) بعظة عن "كتاب التاريخ المقدس"

البابا تواضروس يختتم سلسلة "حكايات الشجرة المغروسة" بعظة عن “كتاب التاريخ المقدس”

السنكسار والدفنار ومجمع القديسين محاور عظة البابا في ختام سلسلة “حكايات الشجرة المغروسة”

سحابة شهود تحيط بنا".. رسالة البابا تواضروس في عشية عيد النيروز

في أجواء ممتلئة بالفرح والرجاء بمناسبة عشية عيد النيروز، عيد الشهداء وبداية السنة القبطية الجديدة، قدم قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية ليختتم بها سلسلة "حكايات الشجرة المغروسة" التي استمرت عبر 12 لقاء روحي.

وجاءت العظة هذه المرة لتضع بين أيدينا "كتاب التاريخ المقدس"، ذلك السجل الحي الذي يحفظ للكنيسة ذاكرتها الممتدة عبر سير الشهداء والقديسين وأحداثها التاريخية، ليؤكد أن الكنيسة القبطية ليست مجرد بناء أو تاريخ مكتوب، بل حياة متصلة ومتجددة في السيد المسيح.

عشية عيد النيروز

وألقى قداسة البابا تواضروس الثانى عظته، مساء أمس، من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وقبل العظة صلى قداسته صلوات عشية عيد النيروز، بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا مينا أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، إلى جانب الآباء كهنة الكنيسة وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية، وخورس الشمامسة، وحضور أعداد كبيرة من الشعب الذين امتلأت بهم الكنيسة.

وبعد انتهاء صلوات العشية كرّم قداسة البابا أوائل خريجي الجامعات والحاصلين على الدرجات العلمية العليا المختلفة في جميع التخصصات، في احتفالية نظمتها الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية. كما قام قداسته بتكريم الفائزين في مسابقة "اقرأ وأكسب" التي ينظمها سنويًا مركز "إيمي" للتعليم المستمر بإشراف القمص أنطونيوس فهمي.

حكايات الشجرة المغروسة

وفي عظته الختامية لسلسلة "حكايات الشجرة المغروسة"، التي استغرقت 12 حلقة، قرأ قداسة البابا جزءًا من الأصحاح الأول من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس (الأعداد ٣ - ٧)، متحدثًا عن "حكاية كتاب التاريخ المقدس"، حيث استعرض عددًا من المصادر والكتب الكنسية التي تحفظ سير القديسين وتذكاراتهم، ومنها:

١- السنكسار: كتاب التاريخ الحي الذي يُقرأ يوميًا في الكنيسة والبيوت، ليكون وسيلة فرح وربط بين الأجيال والقديسين عبر القرون.

٢- الدفنار: وهو كتاب يُقرأ بطريقة مرتلة في صلوات التسبحة.

٣- مجمع القديسين في التسبحة.

٤- مجمع القديسين في القداس، حيث تُذكر أسماء قديسين دافعوا عن الإيمان المستقيم، إلى جانب السيدة العذراء.

٥- تسمية الكنائس بأسماء القديسين أو أحداث الخلاص مثل البشارة والميلاد والتجلي.

٦- المدائح والتماجيد التي تُرتل يوميًا للقديسين.

٧- طلب شفاعتهم، فهم "سحابة شهود" تحيط بالمؤمنين وتشجعهم على حياة القداسة والإيمان.

وأشار قداسته إلى أن الأيقونات الموضوعة في الصفوف الأولى بالكنيسة هي نوافذ على الأبدية، تحمل صور القديسين الذين يرافقوننا دائمًا. كما أعطى تدريبًا عمليًا للشعب بأن يقرأ كل شخص في بيته سيرة قديس اليوم التالي، ويردد مديحًا أو تمجيدًا له طوال اليوم، ليكون رفيقًا لمسيرته اليومية.