قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
ضياء رشوان: الأطراف الدولية تُقدّر أهمية الدور المصري في تسوية الملف النووي الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية. 

عشية عيد النيروز

وصلى قداسته صلوات عشية عيد النيروز، بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والانبا مينا أسقف ايبارشية برج العرب والعامرية والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والآباء كهنة الكنيسة وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية، وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة الذين امتلأت بهم الكنيسة.

وبعد انتهاء صلوات العشية كرّم قداسة البابا أوائل خريجي الجامعات والحاصلين علي الدرجات العلمية العليا المختلفة في كل التخصصات، في احتفالية نظمتها الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية.

ثم كرّم الفائزين في مسابقة "اقرأ وأكسب" التي ينظمها سنويا مركز "إيمي" للتعليم المستمر الذي يشرف عليه القمص أنطونيوس فهمي.

وفي عظة الأربعاء اختتم قداسته سلسلة "حكايات الشجرة المغروسة"، التي استغرقت ١٢ حلقة، حيث قرأ جزءًا من الأصحاح الأول من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس والأعداد (٣ - ٧)، وتحدث اليوم عن موضوع "حكاية كتاب التاريخ المقدس"، وتناول عددًا من كتب سير القديسين وتذكاراتهم الكنسية، كالتالي:


١- السنكسار: وهو كتاب التاريخ الحي، ويُقرأ يوميًّا في الكنيسة وفي البيت، وفي كل يوم يبدأ بعبارة "نُعيّد في هذا اليوم بتذكار اسم قديس أو قديسة"، لذلك هو كتاب فرح، كما أنه يجعل هناك تواصلاً بيننا وبين هؤلاء القديسين الذين استشهدوا أو تنيحوا منذ قرون، والسنكسار بدأ بسيَر الشهداء، وأيضًا عندما جمع القديس يوليوس الأقفهصي سير القديسين في مصر، ويشمل: 

- سير القديسين والشهداء. 
- تذكار نقل أجسادهم أو رفاتهم. 

- تذكار تكريس أول كنيسة على اسم أحد القديسين أو القديسات. 
- بعض الأحداث الكنسية مثال: تذكار ظهور السيدة العذراء بكنيستها في الزيتون في ٢ أبريل عام ١٩٦٨، استقبال رفات شهداء ليبيا في مصر في ١٤ مايو عام ٢٠١٨م.

- إضافات لسير قديسين مثال القديس البابا كيرلس السادس، لذلك كتاب السنكسار هو كتاب ينمو.

وأعطى قداسة البابا تدريبًا لنمارسه وهو أن نقرأ في البيت سيرة قديس اليوم التالي، ونردد مديح وتمجيد لهذا القديس طوال اليوم، وكأنه رفيق هذا اليوم.

٢- الدفنار: هو كتاب يُقرأ في التسبحة، ويشمل سير قديسين أيضًا ولكنه يُقرأ بطريقة مرتلة وبلحن بسيط.

٣- مجمع القديسين في التسبحة.

٤- مجمع القديسين في القداس: ويشمل اسم امرأة واحدة هي السيدة العذراء، وأسماء قديسين رجال دافعوا عن الإيمان المستقيم على مر العصور.

٥- تسمية الكنائس بأسماء القديسين أو بأسماء أحداث البشارة والميلاد والتجلي، وهكذا، كتقليد قبطي جميل.

٦- مدائح وتماجيد للقديسين يوميًّا وكنسيًّا.

٧- طلب شفاعة القديسين، فهم "سحابة شهود" من أجل حياة القداسة وحياة الإيمان، لذلك الصف الأول في الكنيسة يتمثل في حامل الأيقونات، الذي يحمل صور القديسين وهم ينظرون إلينا ليشجعوننا، وكأن هذه الأيقونات هي نوافذ على الأبدية.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني عيد النيروز عشية عيد النيروز الكنسية مجمع القديسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

ترشيحاتنا

صدى البلد

سفير كوريا الجنوبية: الذكرى 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع مصر محطة فارقة ومحورية في تاريخنا المشترك

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعقد ورشة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسعة للتوسع بمصر

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعقد ورشة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسعة للتوسع بمصر

المكسيك تقترح فرض ضرائب استيراد جديدة على 1400 منتج لتعزيز الإنتاج الوطنى

المكسيك تقترح فرض ضرائب استيراد جديدة على 1400 منتج لتعزيز الإنتاج الوطنى

بالصور

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحي

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد