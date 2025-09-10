البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

عشية عيد النيروز

وصلى قداسته صلوات عشية عيد النيروز، بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والانبا مينا أسقف ايبارشية برج العرب والعامرية والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والآباء كهنة الكنيسة وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية، وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة الذين امتلأت بهم الكنيسة.

وبعد انتهاء صلوات العشية كرّم قداسة البابا أوائل خريجي الجامعات والحاصلين علي الدرجات العلمية العليا المختلفة في كل التخصصات، في احتفالية نظمتها الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية.

ثم كرّم الفائزين في مسابقة "اقرأ وأكسب" التي ينظمها سنويا مركز "إيمي" للتعليم المستمر الذي يشرف عليه القمص أنطونيوس فهمي.

وفي عظة الأربعاء اختتم قداسته سلسلة "حكايات الشجرة المغروسة"، التي استغرقت ١٢ حلقة، حيث قرأ جزءًا من الأصحاح الأول من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس والأعداد (٣ - ٧)، وتحدث اليوم عن موضوع "حكاية كتاب التاريخ المقدس"، وتناول عددًا من كتب سير القديسين وتذكاراتهم الكنسية، كالتالي:



١- السنكسار: وهو كتاب التاريخ الحي، ويُقرأ يوميًّا في الكنيسة وفي البيت، وفي كل يوم يبدأ بعبارة "نُعيّد في هذا اليوم بتذكار اسم قديس أو قديسة"، لذلك هو كتاب فرح، كما أنه يجعل هناك تواصلاً بيننا وبين هؤلاء القديسين الذين استشهدوا أو تنيحوا منذ قرون، والسنكسار بدأ بسيَر الشهداء، وأيضًا عندما جمع القديس يوليوس الأقفهصي سير القديسين في مصر، ويشمل:

- سير القديسين والشهداء.

- تذكار نقل أجسادهم أو رفاتهم.

- تذكار تكريس أول كنيسة على اسم أحد القديسين أو القديسات.

- بعض الأحداث الكنسية مثال: تذكار ظهور السيدة العذراء بكنيستها في الزيتون في ٢ أبريل عام ١٩٦٨، استقبال رفات شهداء ليبيا في مصر في ١٤ مايو عام ٢٠١٨م.

- إضافات لسير قديسين مثال القديس البابا كيرلس السادس، لذلك كتاب السنكسار هو كتاب ينمو.

وأعطى قداسة البابا تدريبًا لنمارسه وهو أن نقرأ في البيت سيرة قديس اليوم التالي، ونردد مديح وتمجيد لهذا القديس طوال اليوم، وكأنه رفيق هذا اليوم.

٢- الدفنار: هو كتاب يُقرأ في التسبحة، ويشمل سير قديسين أيضًا ولكنه يُقرأ بطريقة مرتلة وبلحن بسيط.

٣- مجمع القديسين في التسبحة.

٤- مجمع القديسين في القداس: ويشمل اسم امرأة واحدة هي السيدة العذراء، وأسماء قديسين رجال دافعوا عن الإيمان المستقيم على مر العصور.

٥- تسمية الكنائس بأسماء القديسين أو بأسماء أحداث البشارة والميلاد والتجلي، وهكذا، كتقليد قبطي جميل.

٦- مدائح وتماجيد للقديسين يوميًّا وكنسيًّا.

٧- طلب شفاعة القديسين، فهم "سحابة شهود" من أجل حياة القداسة وحياة الإيمان، لذلك الصف الأول في الكنيسة يتمثل في حامل الأيقونات، الذي يحمل صور القديسين وهم ينظرون إلينا ليشجعوننا، وكأن هذه الأيقونات هي نوافذ على الأبدية.