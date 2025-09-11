البابا تواضروس يستقبل الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، نيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، الذي عرض على قداسته بعض الموضوعات الخاصة بخدمته الرعوية.

متابعة أمور الخدمة

كما استقبل قداسته نيافة الأنبا مينا أسقف ايبارشية برج العرب والعامرية.

واستعرض قداسة البابا مع نيافته بعض الملفات الرعوية الخاصة بهذه الإيبارشية الجديدة.

وتأتي لقاءات قداسة البابا تواضروس الثاني مع آباء الأساقفة في إطار حرصه الدائم على متابعة الخدمة والرعاية في الإيبارشيات المختلفة، والتأكيد على روح الشركة والمحبة التي تجمع بين الكنيسة الأم وأبنائها في كل مكان.