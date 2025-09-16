البابا تواضروس يستقبل القمص أنطونيوس صبحي المكرم بوسام الملك عبدالله للتميز

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة ، الاثنين، القمص أنطونيوس صبحي، أقدم كهنة الكنيسة القبطية بالأردن، الذي قدم تقريرًا لقداسته عن الخدمة هناك.

وأشاد قداسة البابا أثناء اللقاء بحصول القمص أنطونيوس، على وسام الملك عبدالله للتميز لدوره في ترسيخ قيم التسامح والوئام في المجتمع الأردني.

وعقد قداسته في نفس اليوم، اللقاء السنوي العام مع الآباء الأساقفة العموم الذين يعاونون قداسته في الإشراف على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وذلك في المقر البابوي بالقاهرة، بحضور القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا وعدد من الآباء الكهنة من مناطق القاهرة الجديدة مثل العبور والشروق والعاصمة الجديدة.

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا للعمل والخدمة بكنائس القطاعات الرعوية بالقاهرة، وتمت خلاله مناقشة بعض الملفات الخاصة بالخدمة والمشروعات الحالية والمستقبلية بكنائس القاهرة، وعرض الآباء الأساقفة على قداسة البابا عددًا من الموضوعات المشتركة بين القطاعات.