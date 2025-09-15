البابا تواضروس يلتقي الأساقفة العموم بالقاهرة | صور

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم الاثنين، اللقاء السنوي العام مع الآباء الأساقفة العموم الذين يعاونون قداسته في الإشراف على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وذلك في المقر البابوي بالقاهرة.

وجاء ذلك، بحضور القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا وعدد من الآباء الكهنة من مناطق القاهرة الجديدة مثل العبور والشروق والعاصمة الجديدة.

يأتي اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا للعمل والخدمة بكنائس القطاعات الرعوية بالقاهرة، وتمت خلاله مناقشة بعض الملفات الخاصة بالخدمة والمشروعات الحالية والمستقبلية بكنائس القاهرة، وعرض الآباء الأساقفة على قداسة البابا عددًا من الموضوعات المشتركة بين القطاعات.