لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر
وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عميد دار العلوم: اللغة العربية أساس الهوية ويجب تعزيزها بالبيت والمدرسة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، على أهمية اللغة العربية وضرورة الاهتمام بها، مشيرًا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يسلط الضوء على دور الدولة في النهوض بالثقافة العربية وتعزيز استخدامها بين الشباب في جميع المجالات.

اللغة العربية أولًا قبل اللغات الأجنبية

قال عميد كلية دار العلوم خلال صباح الخير يا مصر إن بعض الأشخاص يعتقدون أن التركيز على اللغات الأجنبية يكفي، لكنه شدد على أهمية تعلم اللغة العربية أولًا.

وأوضح أنه على الجميع، سواء في البيت أو المدرسة، بذل جهد لإعادة إحياء استخدامها بشكل فعال.

دور الأسرة والمعلم في نشر الثقافة العربية

أوضح بلبولة أن نشر الثقافة العربية يحتاج إلى جهود متعددة:

دور الأب والأم في البيت لتشجيع الأبناء على التحدث بالعربية.

دور المعلم في المدرسة لتعزيز مهارات اللغة العربية لدى الطلاب.

استخدام التطبيقات الذكية والوسائل الحديثة لجذب الشباب نحو اللغة العربية، خاصة في ظل انتشار التكنولوجيا في كل مكان.

إنشاء بيئة عربية لأبنائنا

أكد عميد كلية دار العلوم أن الهدف الأساسي هو تنشئة الأبناء في وسط يشيع اللغة العربية، بحيث تصبح جزءًا من حياتهم اليومية، ويكتسبون مهاراتها وأهميتها في التعبير والتواصل والثقافة، بما يساهم في صون الهوية الوطنية ونشر الثقافة العربية في المجتمع.

كلية دار العلوم صباح الخير يا مصر الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

محافظ مطروح خلال الجولة

بمشاركة الشباب .. مبادرة لإزالة المخلفات الصلبة من شواطئ مطروح

ارشيفية

مصرع شاب وإصابة ثلاثة آخرين إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

اورمان بني سويف

إطلاق مبادرة لتوصيل المياه مجانا لبيوت الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

بالصور

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

كيف نتخلص من الانتفاخ بعد الأكل؟.. أسباب وحلول طبيعية لتحسين الهضم

طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

