عميد دار العلوم: اللغة العربية أساس الهوية ويجب تعزيزها بالبيت والمدرسة

أكد الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، على أهمية اللغة العربية وضرورة الاهتمام بها، مشيرًا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يسلط الضوء على دور الدولة في النهوض بالثقافة العربية وتعزيز استخدامها بين الشباب في جميع المجالات.

اللغة العربية أولًا قبل اللغات الأجنبية

قال عميد كلية دار العلوم خلال صباح الخير يا مصر إن بعض الأشخاص يعتقدون أن التركيز على اللغات الأجنبية يكفي، لكنه شدد على أهمية تعلم اللغة العربية أولًا.

وأوضح أنه على الجميع، سواء في البيت أو المدرسة، بذل جهد لإعادة إحياء استخدامها بشكل فعال.

دور الأسرة والمعلم في نشر الثقافة العربية

أوضح بلبولة أن نشر الثقافة العربية يحتاج إلى جهود متعددة:

دور الأب والأم في البيت لتشجيع الأبناء على التحدث بالعربية.

دور المعلم في المدرسة لتعزيز مهارات اللغة العربية لدى الطلاب.

استخدام التطبيقات الذكية والوسائل الحديثة لجذب الشباب نحو اللغة العربية، خاصة في ظل انتشار التكنولوجيا في كل مكان.

إنشاء بيئة عربية لأبنائنا

أكد عميد كلية دار العلوم أن الهدف الأساسي هو تنشئة الأبناء في وسط يشيع اللغة العربية، بحيث تصبح جزءًا من حياتهم اليومية، ويكتسبون مهاراتها وأهميتها في التعبير والتواصل والثقافة، بما يساهم في صون الهوية الوطنية ونشر الثقافة العربية في المجتمع.