البابا تواضروس يوضح علامات نقص المحبة وعلاجها في بداية العام القبطي الجديد |صور

ألقى مساء اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمقر الإداري الجديد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث بدأ سلسلة جديدة بعنوان "أصحاحات متخصصة"، وافتتحها بالأصحاح الثالث عشر من رسالة كورنثوس الأولى، موضوعه المحبة.

المحبة مفتاح القلب

أوضح قداسته أن الكتاب المقدس يضم أصحاحات متخصصة في موضوع واحد، وأن المحبة هي مفتاح قلب الإنسان وطريقه للسماء، مؤكدًا أن كل شيء بلا محبة يصبح بلا قيمة.

وعرض ثلاثة مبادئ رئيسية حول عظمة المحبة:

1. الكلام بلا محبة يتحول إلى ضوضاء.

2. المعرفة والإيمان بلا محبة يصيران فراغًا.

3. العطاء أو الخدمة بلا محبة تكون باطلة.

كما أشار إلى علامات نقص المحبة مثل الحسد، الإهمال الروحي، الاستهانة بالحضرة الإلهية، والانشغال بمحبة العالم.

المحبة تبني الإنسان

وقدم علاج هذه العلامات من خلال المحبة التي:

تفرح بفرح الآخرين وتطفئ الغيرة.

لا تتفاخر ولا تنتفخ.

لا تسعى للأنانية بل تستر الخطايا.

تتحلى بالهدوء ولا تحتد أو تظن السوء، بل تفرح بالحق.

واختتم البابا تواضروس عظته بالتأكيد على أن "المحبة هي التي تبني الإنسان وعلاقاته، وهي أعظم من الإيمان والرجاء".