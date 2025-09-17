قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فين التقدير اللي مش لاقيه؟.. رد فعل مسؤولي الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور
«فيريرا» يحتوي غضب صلاح مصدق ويغلق الباب أمام رحيله من الزمالك
بـ 162.1 مليون دولار.. صفقة عسكرية أمريكية لـ النرويج تدعم استقرار حلف الناتو في أوروبا
تأجيل محاكمة عامل في محطة بنزين قتل شخصا بالقليوبية
المشدد 15 سنة للمتهمة بقتل طفل في الخانكة
بفرمان من فيريرا.. الزمالك يستقر على فتح ملف تجديد عقد دونجا
وزير الاتصالات: التعهيد يحقق طفرة كبيرة ويجلب العملة الصعبة لمصر
فيريرا يستبعد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي
ذكريات من اللحظة الذهبية.. ليلي علوي تشارك صورا نادرة لها
المتحف المصري الكبير.. رحلة عبر الحضارة
عاوزين يسكتوني.. تامر عبدالحميد: 700 ألف جنيه ثمن حملة لتشويه صورتي عند جمهور الزمالك
امتحان عملي في مادة التربية الرياضية لأولى و2 ثانوي بالعام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يوضح علامات نقص المحبة وعلاجها في بداية العام القبطي الجديد |صور

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

ألقى مساء اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمقر الإداري الجديد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث بدأ سلسلة جديدة بعنوان "أصحاحات متخصصة"، وافتتحها بالأصحاح الثالث عشر من رسالة كورنثوس الأولى، موضوعه المحبة.

المحبة مفتاح القلب

أوضح قداسته أن الكتاب المقدس يضم أصحاحات متخصصة في موضوع واحد، وأن المحبة هي مفتاح قلب الإنسان وطريقه للسماء، مؤكدًا أن كل شيء بلا محبة يصبح بلا قيمة.

وعرض ثلاثة مبادئ رئيسية حول عظمة المحبة:

1. الكلام بلا محبة يتحول إلى ضوضاء.

2. المعرفة والإيمان بلا محبة يصيران فراغًا.

3. العطاء أو الخدمة بلا محبة تكون باطلة.

كما أشار إلى علامات نقص المحبة مثل الحسد، الإهمال الروحي، الاستهانة بالحضرة الإلهية، والانشغال بمحبة العالم.

المحبة تبني الإنسان

وقدم علاج هذه العلامات من خلال المحبة التي:

  • تفرح بفرح الآخرين وتطفئ الغيرة.
  • لا تتفاخر ولا تنتفخ.
  • لا تسعى للأنانية بل تستر الخطايا.
  • تتحلى بالهدوء ولا تحتد أو تظن السوء، بل تفرح بالحق.

واختتم البابا تواضروس عظته بالتأكيد على أن "المحبة هي التي تبني الإنسان وعلاقاته، وهي أعظم من الإيمان والرجاء".

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكاتدرائية المرقسية بالعباسية كورنثوس الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مترو الانفاق

بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

ترشيحاتنا

طليق رنا سماحة

منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها .. ماذا قالت؟

الموت يصدم مريم عامر منيب

والدها وخطيبها.. الموت يصدم مريم عامر منيب

محمد فاروق شيبا

بسبب فيديو.. فنان شهير في قبضة الشرطة

بالصور

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

فوائد البروكلى
فوائد البروكلى
فوائد البروكلى

النهاية الكاملة لحكاية «ديجافو».. انكشاف جرائم سيف وسقوطه

احمد الرافعي
احمد الرافعي
احمد الرافعي

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد