البابا تواضروس يستقبل أسقفي أبنوب وشبين القناطر لبحث شئون رعوية وديرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب، حيث عرض على قداسته بعض الموضوعات المتعلقة بالإيبارشية والدير.

متابعة ملفات الخدمة

كما استقبل قداسته نيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر.

وعرض نيافته على قداسة البابا عددًا من الملفات الخاصة بالعمل الرعوي في الإيبارشية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس الثاني لشؤون الإيبارشيات والأديرة، وحرصه الدائم على دعم الآباء الأساقفة في خدمتهم الرعوية والروحية.