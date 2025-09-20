"القيادة المؤسسية" في ندوة "COPTICAD" بحضور البابا تواضروس| صور

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم، الندوة التفاعلية التي نظمها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD) بالمقر البابوي بالقاهرة، تناولت موضوع "منهج القيادة المؤسسية في الكنيسة: لماذا أصبح ضرورة ؟".

استهدفت الندوة مناقشة مفهوم القيادة المؤسسية وأهميتها، وكيف نتعامل مع تحديات تطبيقها في الكنيسة، والدور الذي يمكن أن يقوم به "COPTICAD" في ترسيخ هذا الفكر الذي يقوده قداسة البابا في الكنيسة.

وخرجت الندوة بعدة توصيات نبعت من خبرة المعهد خلال عشر سنوات في التطوير المؤسسي للخدمة، أبرزها ضرورة التوجه نحو بناء قدرات القادة على كافة المستويات بغية اكتساب مهارات القيادة المؤسسية.

شارك في الندوة عدد من الآباء الأساقفة والكهنة والخدام والخادمات من إيبارشيات وكنائس وقطاعات خدمة متنوعة من ذوي الرؤى والمهتمين بترسيخ العمل المؤسسي في الكنيسة.

تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الفعاليات ينظمها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية بمناسبة مرور عشر سنوات على تاسيسه بيد قداسة البابا عام ٢٠١٥.