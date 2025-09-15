الأنبا باخوم يحتفل بعيد ارتفاع الصليب بالفجالة

ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، قداس عيد ارتفاع الصليب، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة.

عيد ارتفاع الصليب

واحتفل صاحب النيافة بذكرى تأسيس فرق جنود مريم على اختلاف الفرق السنية بالكاتدرائية، حيث شارك في الصلاة الأب بولس جرس، والقمص أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، رعاة الكاتدرائية، والأب لوسيان، المسؤول الدولي لرسالة الشباب بجماعة طريق جديد، بحضور كادر المجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، كما ألقى الأنبا باخوم عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "المطرود من الهيكل".

ويعتبر عيد ارتفاع الصليب من أهم الأعياد الكنسية التي تذكر المؤمنين بسر الخلاص وقوة المحبة الإلهية، فهو عيد يحمل في معانيه الرجاء والثبات، ويدعو الجميع لرفع قلوبهم بالصلاة والشكر للرب الذي جعل من الصليب علامة حياة ونصرة لا تزول.