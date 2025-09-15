رسامة شمامسة جدد لكنيسة "مار جرجس" بميت غمر على يد الأنبا صليب

اختتمت مدرسة القديس استفانوس للشمامسة التابعة لإيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية عامًا جديدًا، حيث صلى نيافة الأنبا صليب أسقف الإيبارشية القداس الإلهي، صباح اليوم، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية).

رسامة شمامسة جدد

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٠٧ من خريجي المدرسة شمامسة، منهم ٣٧ في رتبة إبصالتس، و ٧٠ آخرين في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

ويعتبر الشمامسة عصبًا حيويًا في الكنيسة، إذ يساهمون في خدمة المذبح وتنظيم العبادة، كما يحملون رسالة المحبة والعطاء للشعب، ومن خلال خدمتهم يتجلى عمل الكنيسة كجسد واحد متكامل، يعمل أعضاؤه بتناغم لمجد الله.