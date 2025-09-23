اجتماع مجمع كهنة إيبارشية الدول الاسكندنافية برئاسة نيافة الأنبا أباكير

عُقد، أمس، عقب القداس الإلهي بكنيسة القديسة العذراء مريم ومار بولس الرسول بوسط ستوكهولم، الاجتماع الشهري لمجمع كهنة إيبارشية الدول الاسكندنافية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا أباكير أسقف الإيبارشية ورئيس مجمع كهنة الإسكندنافية، وبمشاركة نيافة الحبر الجليل الأنبا جابرييل أسقف النمسا وتوابعها.

مجمع كهنة

وحضر الاجتماع عدد من آباء كهنة الإيبارشية، فيما شارك عبر تقنية «زووم» ستة من الآباء الكهنة الذين حالت المسافات البعيدة داخل حدود الإيبارشية الواسعة دون حضورهم.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالخدمة الرعوية والكنسية والروحية داخل الإيبارشية.

واختُتم اللقاء بالصلاة من أجل سلام وبنيان كنيسة الله الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية.