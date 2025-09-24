سيدة تقتحم الإدارة الزراعية بالمحلة وتتهم العاملين بالتحرش ومعاكستها

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها للتحقيق في واقعة بلاغ من سيدة ضد العاملين بالإدارة الزراعية بالمحلة الكبرى، بالتحرش بها و معاكستها، وذلك خلال إنهائها إجراءات إدارية خاصة بها في الإدارة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ رسمي من "ا.م" 34 سنة يفيد بتعرضها للتحرش والمعاكسة من العاملين بالإدارة الزراعية بنطاق دائرة القسم .

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر تطوراتها .

تحرك عاجل أمنيا

وتفحص الأجهزة الأمنية بنطاق فرق البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة تفاصيل الواقعة للتأكد من صحتها من عدمها في ظل تبادل الاتهامات من الطرف الآخر في حق السيدة وتهجمها علي العاملين بالإدارة الزراعية أثناء ساعات العمل الرسمي .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.