تغيير طارئ على ملعب مباراة الزمالك وغزل المحلة في الجولة العاشرة بالدوري

يستضيف إستاد هيئة قناة السويس مباراة الزمالك أمام غزل المحلة في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد غلق إستاد القاهرة بداية من شهر أكتوبر الجاري بسبب أعمال الصيانة، ما دفع إدارة نادي الزمالك لطلب نقل اللقاء إلى إستاد هيئة قناة السويس.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك مع غزل المحلة في الخامسة من مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، في إطار منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس، في إطار الاستعداد لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته مساء غد الجمعة على إستاد الكلية الحربية استعداداً لمباراة القمة المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.