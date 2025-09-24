مدير مدرسة بالمحلة للطلاب: أنا واحد منكم وكلنا نرتدي الزي المدرسي.. صور

شهدت مدرسة الشهيد وائل منصور التابعة للإدارة غرب المحلة التعليمية ارتداء مديرها ملابس الزي المدرسي أثناء طابور الصباح المدرسي لحث طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية والابتدائية علي الانضباط والالتزام بالزي الموحد خلال الفترتين الصباحية والمسائية تزامنا مع العام الدراسي الجديد 2025م _ 2026م .

توجيهات التربية والتعليم

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية تزامنا مع انطلاق الاسبوع الاول من العام الدراسي الجاري .

انطلاقة العام الدراسي الجديد

وكان رضا حمزةمدير مدرسة الجمهورية سابقا "الشهيد وائل منصور " حرص بالتنسيق مع مساعديه من المدرسين علي تخصيص فترات دراسية علي مدار اليوم الدراسي للتوعية كافة الطلاب والطالبات بأهمية الانتماء والالتزام بالزي الدراسي .



جدير بالذكر توجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية برفع حالة الطوارئ والانضباط بكافة الإدارات التعليمية فضلا عن توجيهات بتسليم كافة الكتب الدراسية للطلاب والطالبات فضلا عن تفعيل كافة حصص الأنشطة الدراسية ومراعاة الموهوبين والطلاب المبتكرين طوال فترات اليوم الدراسي الصباحية والمسائية خلال الفترة المقبلة.