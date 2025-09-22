الأمير قفلها .. فتح عين طفل وإنقاذه من العمى بمستشفى رمد المحلة

شهد مستشفي الرمد التابع للأمانة العامة بوزارة الصحة بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم تمكن فريق طبي من أطباء المستشفي من إنقاذ عين طفل صغير لما يتجاوز عمره 11 سنة وانقاذه من الإصابة بالعمي عقب إغلاقها بسبب لاصق أمير بالكامل واستغرقت العملية التي دشنها الأطباء نحو 60 دقيقة علي الاكثر وهو ما لاقي استحساز أفراد أسرة المصاب وأخرين من أسر المرضي .

تفاصيل استقبال حالة الطفل

وتعود أحداث الواقعة حينما استقبل قسم الاستقبال بالمستشفي لحالة الطفل الصغير المصاب بإغلاق أحدي عيناه بلاصق الأمير وسط تحرك انساني من جهه أطباء الذين نجحوا في تخصيص غرفة خاصه لها واستخدموا كافة الوسائل والأليات الطبية والعلاجية في انقاذ عينه خشية تعرضه للأضرار قد تصيبه بالعمي والحفاظ علي بصيره عينه .

تحرك فريق طبي عاجل



في المقابل توجهت أسرة الطفل الصغير "م.ن"11 سنة بشكر خاص إلي مجلس إدارة مستشفي الرمد لتعاونهم الكامل في انقاذ عين إبنهم فضلا عن توفير كافة الخدمات العلاجية له عقب الانتهاء من توفير الخدمة الطبية اللازمة له طوال أكثر من ساعتين علي الاكثر .

صرح طبي

تعد مستشفى رمد المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من أكبر مستشفيات علاج الرمد على مستوى الجمهورية، وتحتوي على عدد (33 سرير إقامة - 2 سرير عناية - 2 سرير إفاقة - 11 عيادة خارجية)، بتكلفة إجمالية بلغت 128.281 مليون جنيه؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المتميزة والرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطنين.