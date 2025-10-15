استشهاد فلسطيني واعتقال 9 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس والخليل

استشهد فلسطيني اليوم، الأربعاء، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وتسلمت أطقم الهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيد ونقلته إلى مجمع فلسطين الطبي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، خمسة فلسطينيين وداهمت عددًا من المنازل بمخيم العروب وبلدة حلحول شمال الخليل، كما اعتقلت أربعة فلسطينيين من مدينة قلقيلية، بعد أن اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله، ومنعت المواطنين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها، في حين أن هذا المدخل هو الوحيد للقرية حاليا بعد إغلاق قوات الاحتلال المدخل الشرقي للقرية منذ السابع من أكتوبر عام 2023.