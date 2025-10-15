محمد صلاح يتفوق على ميسي في قائمة “ملوك الأسيست” بالدوريات الكبرى

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه داخل الملاعب الأوروبية، بعدما جاء ضمن قائمة أفضل صناع الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى منذ موسم 2017-2018، وذلك وفقًا لإحصائية حديثة صادرة عن شبكة "سكاواكا" العالمية المتخصصة في أرقام كرة القدم.

وجاء صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الثالث ضمن قائمة “ملوك الأسيست” برصيد 88 تمريرة حاسمة خلال مشواره مع الريدز، متفوقًا على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي حل رابعًا برصيد 85 أسيست.

وتصدر الترتيب النجم الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونخ السابق بـ 101 تمريرة حاسمة، بينما جاء البلجيكي كيفين دي بروين في المركز الثاني بـ 91 تمريرة حاسمة خلال فترته مع مانشستر سيتي ونابولي حاليًا.

وفيما يلي ترتيب العشرة الأوائل في القائمة:

توماس مولر – 101 تمريرة حاسمة (246 مباراة) كيفين دي بروين – 91 تمريرة حاسمة (230 مباراة) محمد صلاح – 88 تمريرة حاسمة (295 مباراة) ليونيل ميسي – 85 تمريرة حاسمة (196 مباراة) جوشوا كيميتش – 70 تمريرة حاسمة (251 مباراة) ليروي ساني – 64 تمريرة حاسمة (217 مباراة) ترينت ألكسندر-أرنولد – 64 تمريرة حاسمة (252 مباراة) سون هيونج مين – 64 تمريرة حاسمة (271 مباراة) جوليان براندت – 62 تمريرة حاسمة (261 مباراة) أنطوان جريزمان – 62 تمريرة حاسمة (286 مباراة)

وبهذا الإنجاز، يواصل محمد صلاح تأكيد مكانته بين كبار نجوم العالم، بعدما تخطى أسماء لامعة في تاريخ اللعبة، ليبرهن مجددًا على قيمته الكبيرة وتأثيره في كرة القدم الأوروبية.