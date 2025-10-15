قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس أول يوم إجازة لمحمد صلاح في الجونة.. رحلة هادئة إلى شعاب بيوض المفضلة
الجيش الباكستاني: مقتل 15من مسلحي طالبان ردا على استهداف معبر تشمن
المسلماني يشكل لجنة رصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة هويدا مصطفى
الرئيس السيسي يهنئ غينيا الإستوائية بمناسبة ذكرى العيد القومي
سقوط المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من خزينة مصنع بكرداسة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروعات القومية وضبط الأسواق
ننشر التفاصيل الكاملة لخطة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس
المصريون يبدأون احتفالاهم بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين
الوزراء: تمويل 2259 مشروعًا حرفيًا بـ86 مليون جنيه بالمحافظات الحدودية ضمن جهود تنمية التراث
اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب
منال عوض: التعاون المجتمعي حجر الأساس في بناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا
محمود مطاوع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "K&K" الإماراتية؛ لتنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا، عن طريق استخدام الكابلات البحرية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار استراتيجية العمل لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ودعم جهود تصدير الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية، وكذلك التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ولا سيما الربط مع قارة أوروبا؛ بهدف تحويل مصر إلى مركز محوري لنقل وتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.

ووقع الاتفاقية كل من المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور تاج الدين مصطفى سيف عن شركة "K&K" الاماراتية للاستثمار.

وتتضمن الاتفاقية إعداد وتنفيذ الدراسات الفنية والبيئية والمالية النهائية للمشروع، واتخاذ ما يلزم لبدء التنفيذ والربط الكهربائي بين الشبكة القومية للكهرباء في مصر والشبكة الأوروبية الموحدة للكهرباء عبر الشبكة الكهربائية الإيطالية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توقيع هذه الاتفاقية اليوم يأتي في إطار اهتمام الدولة بالربط الكهربائي مع القارة الأوروبية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وخاصة مصادر توليد الطاقات المتجددة، كما يعد خطوة على طريق تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

فيما أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الربط الكهربائي مع أوروبا يعد أحد المشروعات الاستراتيجية لتصدير الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة في مصر إلى القارة الأوروبية، بقدرات مستهدفة تصل إلى ثلاثة آلاف ميجاوات، بما يسهم في دعم جهود التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي والدولي.

وأوضح المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأضاف الوزير: يعتبر القطاع الخاص شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة  لافتا إلى أن المشروع يعكس الثقة المتزايدة في قدرات مصر الفنية والبشرية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي يوفرها قطاع الكهرباء والطاقة المتجدد

رئيس الوزراء الربط الكهربائي إيطاليا الشركة المصرية لنقل الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

معبر رفح

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

عودة الطيور المهاجرة إلى بحيرة القرعون.. مؤشر إيجابي لتحسن البيئة اللبنانية

صورة أرشيفية

خبير سياسي: مصر أثبتت دورها التاريخي كضامن قوي للسلام في المنطقة

صورة أرشيفية

خبير سياسي: قمة شرم الشيخ تتوّج مشروعًا مصريًا لإعادة فلسطين إلى قلب الاهتمام الدولي

بالصور

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

ليست كوبيه.. مازدا تشوق لسيارة كهربائية جديدة تطرح قريبًا

مازدا
مازدا
مازدا

فيديو

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد