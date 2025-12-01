العرض العربي الأول لفيلم محاربة الصحراء بمهرجان البحر الأحمر

يشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عرض الفيلم العالمي محاربة الصحراء- Desert Warrior في أول عرض له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان زيورخ السينمائي في سويسرا.



يأتي الفيلم كثمرة تعاون إنتاجي بين "استوديوهات MBC " و "JB Pictures"، ويجمع في بطولته كوكبة من النجوم العالميين والعرب، أبرزهم: أنتوني ماكي، عايشة هارت، سير بن كينغسلي، شارلتو كوبلي، غسان مسعود، سامي بوعجيله، لميس عمار، جيزا روهريغ وغيرهم.. وإخراج وبرت ويات. كتب سيناريو الفيلم كل من روبرت ويات، إيريكا بيني، ديفيد سيلف.



وصُوّرت أحداث مَشاهده الرئيسية في مدينتي نيوم وتبوك في المملكة العربية السعودية بدعم من قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم، التي تُعد مركزاً لتحفيز الصناعة الإعلامية الإقليمية في المنطقة من خلال احتضانها ودعمها لإنتاجات كبرى عالمية وإقليمية ومحلية.



من جانبه، صرح فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "نفخر بتجديد شراكتنا مع مجموعة MBC، بوصفها قوة إعلامية رائدة في العالم العربي وشريكًا استراتيجيًا لطموحاتنا، ونؤمن بأن هذا التعاون سيواصل فتح آفاق جديدة لصناعة السينما في المنطقة، ويعزز مكانة جدة كوجهة عالمية للفن والثقافة."



وتدير المجموعة أيضاً منصة شاهد، منصة البث العربي الرائدة عالمياً وموطن الإنتاجات الأصلية العربية النوعية، وتقدم أعمالاً أصلية رائدة بمواصفات عالمية، وأفلاماً، وعروضاً أولى، وقنوات تلفزيونية، ومحتوى رياضي، وآخر موجه إلى الأطفال، إضافة إلى محتوى عالمي وغير ذلك.



جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قدّم خلال دوراته السابقة أكثر من 520 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، جامعًا بين أبرز الأصوات السينمائية الواعدة والأسماء العالمية المرموقة. وقد أسهم المهرجان، عبر برامجه المتنوعة ومبادراته الداعمة للمواهب، في تعزيز الحراك السينمائي في المملكة والمنطقة، وترسيخ مكانة جدة كحاضنة لإبداعات السينما ومركزٍ عالمي لصناعة الأفلام ورواية القصص.