قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمتابعة انضباط الدراسة| جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من المدارس بالجيزة
تضارب الأرقام.. حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالمنتزه بالإسكندرية
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح الدورة الرابعة من معرض إيديكس 2025
بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
بعد رد الصحة على شائعة تلوث المياه المعدنية.. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض "إيديكس 2025"
فيريرا يهاجم الزمالك: اقتحموا شقتي.. أحبطت تمرد اللاعبين وهشتكي للفيفا
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض إيديكس 2025
نائب رئيس الوزراء: الإنفاق على الرعاية الصحية يتخطي 617 مليار جنيه في 2026
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض إيديكس 2025
القافلة الـ 84 من "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة
تحالف مصري دولي لتحسين منظومة التخليص الجمركي لجذب استثمارات أجنبية ضخمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

العرض العربي الأول لفيلم محاربة الصحراء بمهرجان البحر الأحمر

فيلم Desert Warrior
فيلم Desert Warrior
محمد نبيل

يشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عرض الفيلم العالمي محاربة الصحراء- Desert Warrior في أول عرض له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان زيورخ السينمائي في سويسرا.  

يأتي الفيلم كثمرة تعاون إنتاجي بين "استوديوهات MBC " و "JB Pictures"، ويجمع في بطولته كوكبة من النجوم العالميين والعرب، أبرزهم: أنتوني ماكي، عايشة هارت، سير بن كينغسلي، شارلتو كوبلي، غسان مسعود، سامي بوعجيله، لميس عمار، جيزا روهريغ وغيرهم.. وإخراج وبرت ويات. كتب سيناريو الفيلم كل من روبرت ويات، إيريكا بيني، ديفيد سيلف. 

وصُوّرت أحداث مَشاهده الرئيسية في مدينتي نيوم وتبوك في المملكة العربية السعودية بدعم من قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم، التي تُعد مركزاً لتحفيز الصناعة الإعلامية الإقليمية في المنطقة من خلال احتضانها ودعمها لإنتاجات كبرى عالمية وإقليمية ومحلية.

من جانبه، صرح فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "نفخر بتجديد شراكتنا مع مجموعة MBC، بوصفها قوة إعلامية رائدة في العالم العربي وشريكًا استراتيجيًا لطموحاتنا، ونؤمن بأن هذا التعاون سيواصل فتح آفاق جديدة لصناعة السينما في المنطقة، ويعزز مكانة جدة كوجهة عالمية للفن والثقافة."

وتدير المجموعة أيضاً منصة شاهد، منصة البث العربي الرائدة عالمياً وموطن الإنتاجات الأصلية العربية النوعية، وتقدم أعمالاً أصلية رائدة بمواصفات عالمية، وأفلاماً، وعروضاً أولى، وقنوات تلفزيونية، ومحتوى رياضي، وآخر موجه إلى الأطفال، إضافة إلى محتوى عالمي وغير ذلك.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قدّم خلال دوراته السابقة أكثر من 520 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، جامعًا بين أبرز الأصوات السينمائية الواعدة والأسماء العالمية المرموقة. وقد أسهم المهرجان، عبر برامجه المتنوعة ومبادراته الداعمة للمواهب، في تعزيز الحراك السينمائي في المملكة والمنطقة، وترسيخ مكانة جدة كحاضنة لإبداعات السينما ومركزٍ عالمي لصناعة الأفلام ورواية القصص.

Desert Warrior فيلم Desert Warrior مهرجان البحر الأحمر جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

ينتظر غياب الجميع.. اعترافات مثيرة لفتاة عاشرها والدها وأنجبت ذكرا |خاص

الارصاد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

ملتقى التفسير ووجوه الإعجاز القرآني

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: "الإبل" منظومة إعجازية متكاملة مسخرة لخدمة الإنسان

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: الرضاع "رؤية فقهية".

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم الرضاع "رؤية فقهية"

أذكار الصباح

أذكار الصباح.. رددها الآن يحفظك الله ويبارك فى يومك ورزقك

بالصور

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

سعر البانيه اليوم
سعر البانيه اليوم
سعر البانيه اليوم

رينو تفرغ خزانة تصاميمها السرية والسيارات الموجودة بداخلها لا تصدق

تصاميم رينو
تصاميم رينو
تصاميم رينو

مشاركة متميزة للعربية للتصنيع في النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس EDEX 2025.. صور

مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025
مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025
مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025

لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات

/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات
/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات
/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد