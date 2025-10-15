قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس أول يوم إجازة لمحمد صلاح في الجونة.. رحلة هادئة إلى شعاب بيوض المفضلة
الجيش الباكستاني: مقتل 15من مسلحي طالبان ردا على استهداف معبر تشمن
المسلماني يشكل لجنة رصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة هويدا مصطفى
الرئيس السيسي يهنئ غينيا الإستوائية بمناسبة ذكرى العيد القومي
سقوط المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من خزينة مصنع بكرداسة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروعات القومية وضبط الأسواق
ننشر التفاصيل الكاملة لخطة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس
المصريون يبدأون احتفالاهم بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين
الوزراء: تمويل 2259 مشروعًا حرفيًا بـ86 مليون جنيه بالمحافظات الحدودية ضمن جهود تنمية التراث
اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب
منال عوض: التعاون المجتمعي حجر الأساس في بناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
ننشر التفاصيل الكاملة لخطة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس

ياسمين بدوي

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة لسد عجز المعلمين في مدارس التعليم العام والفني الموجودة على مستوى الجمهورية ، وكشفت عن تفاصيل هذه الخطة و ضوابطها من خلال كتاب دوري معتمد من الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم  ، تم تعميمه على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس .

وتمثلت تفاصيل خطة سد عجز المعلمين في المدارس وضوابطها المعتمدة رسميا من نائب وزير التربية والتعليم فيما يلي :

  •  تفعيل القرار الوزاري 202 لسنة 2013 بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية
  •  إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين
  •  تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة أو المعلمين المعينين فوق النصاب وبما لا يجاوز قيمة 50 جنيها للحصة الواحدة

 وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم الصرف من الاعتمادات التي تم ارسالها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية مع مراعاة ما يلي :

  •  أن يكون سد العجز ضمن ما تم ارساله مسبقا من المديريات التعليمية في التخصصات الأساسية
  • توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بها من أجلها
  •  الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي (مناطق العجز) قبل الاستعانة بهم
  •  أن يكون قد تم استيفاء النصاب القانوني كاملا للمعلمين المعينين بالإدارات التعليمية
  •  يمكن التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالي شريطة تقديم شهادة خبرة ( مدة لا تقل عن 5 سنوات) في التخصص المستعان به فيه بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي
  •  بحث الموقف الأمني للسادة المرسحين للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية التعليمية قبل بداية العمل بالمدارس
  • يتم الصرف للستعان بهم بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة نظير مكافآة مقطوعة 50 جنيها للحصة وحتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة
  •  لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 20 حصة أسبوعيا
  • المشاركة في أعمال الامتحانات بالمدرسة (أعمال الملاحظة فقط ) على أن تحسب كل جلسة امتجانية القيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين .
وزارة التربية والتعليم عجز المعلمين المعلمين المدارس التعليم وزير التربية والتعليم

