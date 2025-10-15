ننشر التفاصيل الكاملة لخطة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة لسد عجز المعلمين في مدارس التعليم العام والفني الموجودة على مستوى الجمهورية ، وكشفت عن تفاصيل هذه الخطة و ضوابطها من خلال كتاب دوري معتمد من الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم ، تم تعميمه على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس .

وتمثلت تفاصيل خطة سد عجز المعلمين في المدارس وضوابطها المعتمدة رسميا من نائب وزير التربية والتعليم فيما يلي :

تفعيل القرار الوزاري 202 لسنة 2013 بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية

إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين

تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة أو المعلمين المعينين فوق النصاب وبما لا يجاوز قيمة 50 جنيها للحصة الواحدة

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم الصرف من الاعتمادات التي تم ارسالها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية مع مراعاة ما يلي :

أن يكون سد العجز ضمن ما تم ارساله مسبقا من المديريات التعليمية في التخصصات الأساسية

توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بها من أجلها

الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي (مناطق العجز) قبل الاستعانة بهم

أن يكون قد تم استيفاء النصاب القانوني كاملا للمعلمين المعينين بالإدارات التعليمية

يمكن التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالي شريطة تقديم شهادة خبرة ( مدة لا تقل عن 5 سنوات) في التخصص المستعان به فيه بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي

بحث الموقف الأمني للسادة المرسحين للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية التعليمية قبل بداية العمل بالمدارس

يتم الصرف للستعان بهم بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة نظير مكافآة مقطوعة 50 جنيها للحصة وحتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة

لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 20 حصة أسبوعيا