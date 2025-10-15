قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس أول يوم إجازة لمحمد صلاح في الجونة.. رحلة هادئة إلى شعاب بيوض المفضلة
الجيش الباكستاني: مقتل 15من مسلحي طالبان ردا على استهداف معبر تشمن
المسلماني يشكل لجنة رصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة هويدا مصطفى
الرئيس السيسي يهنئ غينيا الإستوائية بمناسبة ذكرى العيد القومي
سقوط المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من خزينة مصنع بكرداسة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروعات القومية وضبط الأسواق
ننشر التفاصيل الكاملة لخطة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس
المصريون يبدأون احتفالاهم بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين
الوزراء: تمويل 2259 مشروعًا حرفيًا بـ86 مليون جنيه بالمحافظات الحدودية ضمن جهود تنمية التراث
اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب
منال عوض: التعاون المجتمعي حجر الأساس في بناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
السعودية تعلن إرتفاع معدل التضخم السنوي بنسبة 2.2%

محمود نوفل


أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ، أن معدل التضخم السنوي في المملكة سجل خلال شهر سبتمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما حقق انخفاضا بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أغسطس، مدفوعا بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الإيجارات السكنية كانت العامل الأبرز في ارتفاع التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 6.7%، مما انعكس على قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الذي ارتفع بدوره بنسبة 5.2%.

كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1% متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة بنسبة 0.6%، فيما سجلت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة ارتفاعًا بنسبة 1.5% نتيجة زيادة أسعار خدمات الإقامة.

وشهدت أسعار النقل ارتفاعًا بنسبة 1.6% مدفوعة بزيادة أسعار نقل الركاب بنسبة 6.9%، بينما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 7.7% نتيجة ارتفاع أسعار التأمين بنسبة 12.7%.
 

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

