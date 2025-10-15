السعودية تعلن إرتفاع معدل التضخم السنوي بنسبة 2.2%



أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ، أن معدل التضخم السنوي في المملكة سجل خلال شهر سبتمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما حقق انخفاضا بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أغسطس، مدفوعا بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الإيجارات السكنية كانت العامل الأبرز في ارتفاع التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 6.7%، مما انعكس على قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الذي ارتفع بدوره بنسبة 5.2%.

كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1% متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة بنسبة 0.6%، فيما سجلت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة ارتفاعًا بنسبة 1.5% نتيجة زيادة أسعار خدمات الإقامة.

وشهدت أسعار النقل ارتفاعًا بنسبة 1.6% مدفوعة بزيادة أسعار نقل الركاب بنسبة 6.9%، بينما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 7.7% نتيجة ارتفاع أسعار التأمين بنسبة 12.7%.

